Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
83
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
31
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
32
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
7.04
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
24
Все события
Фоторепортажи
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
8«Реал» обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов
09:50 (мск), источник: ТАСС

Дубль Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ

ТАСС, 8 апреля. «Миннесота» со счетом 8:3 обыграла «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: AP 2020

В составе «Миннесоты» голами отметились Кирилл Капризов (5-я и 34-я минуты), Люк Джонсон (14), Кевин Фиала (19, 45, 48), Райан Хартман (25), Юэль Эрикссон Эк (48). У проигравших отличились Натан Маккиннон (21), Андре Бураковски (26), Микко Рантанен (30).

Капризов также отдал голевую передачу. Всего на счету россиянина 34 очка (16 голов + 18 передач) в 38 матчах нынешнего сезона НХЛ, который является для него дебютным. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.

Читайте также
Капризов перевернул матч в Лас-Вегасе!

Джонсон забросил дебютную шайбу в 29-м матче в НХЛ. Фиала оформил первый хет-трик в лиге. Он выступает в НХЛ с 2015 года.

«Миннесота» набрала 50 очков после 38 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Колорадо» прервал серию из пяти побед и находится на первой строчке с 56 очками в 39 играх.

Следующий матч «Миннесота» проведет 10 апреля в гостях против «Сент-Луиса». «Колорадо» в тот же день сыграет на выезде с «Анахаймом».

Миннесота Уайлд
8:3
3:0, 2:3, 3:0
Колорадо Эвеланш
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
«Бавария» — «ПСЖ»: месть Парижа. Эпизод первый
«Не пустим Россию на ОИ»: японцев возмутили сборы на Курилах
Килиан Мбаппе установил историческое достижение в Лиге чемпионов
Дмитрий Комбаров высказался об уходе Тедеско из «Спартака»
Бильбао грозит лишение права на проведение матчей Евро-2020
Боец ММА отправил в нокаут соперника мощным ударом колена
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь