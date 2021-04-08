Дубль Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ

В составе «Миннесоты» голами отметились Кирилл Капризов (5-я и 34-я минуты), Люк Джонсон (14), Кевин Фиала (19, 45, 48), Райан Хартман (25), Юэль Эрикссон Эк (48). У проигравших отличились Натан Маккиннон (21), Андре Бураковски (26), Микко Рантанен (30).

Капризов также отдал голевую передачу. Всего на счету россиянина 34 очка (16 голов + 18 передач) в 38 матчах нынешнего сезона НХЛ, который является для него дебютным. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.

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Джонсон забросил дебютную шайбу в 29-м матче в НХЛ. Фиала оформил первый хет-трик в лиге. Он выступает в НХЛ с 2015 года.

«Миннесота» набрала 50 очков после 38 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Колорадо» прервал серию из пяти побед и находится на первой строчке с 56 очками в 39 играх.