Дубль Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ
ТАСС, 8 апреля. «Миннесота» со счетом 8:3 обыграла «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 8 апреля. «Миннесота» со счетом 8:3 обыграла «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Миннесоты» голами отметились Кирилл Капризов (5-я и 34-я минуты), Люк Джонсон (14), Кевин Фиала (19, 45, 48), Райан Хартман (25), Юэль Эрикссон Эк (48). У проигравших отличились Натан Маккиннон (21), Андре Бураковски (26), Микко Рантанен (30).
Капризов также отдал голевую передачу. Всего на счету россиянина 34 очка (16 голов + 18 передач) в 38 матчах нынешнего сезона НХЛ, который является для него дебютным. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.
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«Миннесота» набрала 50 очков после 38 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Колорадо» прервал серию из пяти побед и находится на первой строчке с 56 очками в 39 играх.
Следующий матч «Миннесота» проведет 10 апреля в гостях против «Сент-Луиса». «Колорадо» в тот же день сыграет на выезде с «Анахаймом».