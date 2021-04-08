Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
83
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
31
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
32
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
7.04
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
24
Все события
Фоторепортажи
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
8«Реал» обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов
09:48 (мск), источник: ТАСС

Дебютный гол Любушкина в НХЛ не спас «Аризону» от поражения в матче против «Лос-Анджелеса»

ТАСС, 8 апреля. «Лос-Анджелес» со счетом 4:3 обыграл «Аризону» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Джарет Андерсон-Долан (18-я минута), Адриан Кемпе (42), Джефф Картер (45), Карл Грундстрём (54). У проигравших отличились Лоусон Крауз (10), Илья Любушкин (15), Йохан Ларссон (26).

Читайте также
У Любушкина отобрали дебютную шайбу в НХЛ

Любушкин забросил дебютную шайбу в 118-м матче в НХЛ. Это второе результативное действие россиянина в нынешнем сезоне: 27 марта он отметился голевой передачей в игре против «Сан-Хосе» (5:2).

«Лос-Анджелес» набрал 36 очков в 38 матчах и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западного дивизиона. «Аризона» находится на четвертой позиции, набрав 43 очка за 40 игр.

Следующий матч «Лос-Анджелес» проведет 10 апреля на выезде против «Сан-Хосе». «Аризона» в тот же день сыграет в гостях с «Вегасом».

Лос-Анджелес Кингз
4:3
1:2, 0:1, 3:0
Аризона Койотс
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
«Бавария» — «ПСЖ»: месть Парижа. Эпизод первый
«Не пустим Россию на ОИ»: японцев возмутили сборы на Курилах
Кирилл Капризов набрал 34 очка в 38 матчах дебютного сезона НХЛ
Килиан Мбаппе установил историческое достижение в Лиге чемпионов
Дмитрий Комбаров высказался об уходе Тедеско из «Спартака»
Бильбао грозит лишение права на проведение матчей Евро-2020
Боец ММА отправил в нокаут соперника мощным ударом колена
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь