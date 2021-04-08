Дебютный гол Любушкина в НХЛ не спас «Аризону» от поражения в матче против «Лос-Анджелеса»

В составе победителей шайбы забросили Джарет Андерсон-Долан (18-я минута), Адриан Кемпе (42), Джефф Картер (45), Карл Грундстрём (54). У проигравших отличились Лоусон Крауз (10), Илья Любушкин (15), Йохан Ларссон (26).

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Любушкин забросил дебютную шайбу в 118-м матче в НХЛ. Это второе результативное действие россиянина в нынешнем сезоне: 27 марта он отметился голевой передачей в игре против «Сан-Хосе» (5:2).

«Лос-Анджелес» набрал 36 очков в 38 матчах и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западного дивизиона. «Аризона» находится на четвертой позиции, набрав 43 очка за 40 игр.