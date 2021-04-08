Дебютный гол Любушкина в НХЛ не спас «Аризону» от поражения в матче против «Лос-Анджелеса»
ТАСС, 8 апреля. «Лос-Анджелес» со счетом 4:3 обыграл «Аризону» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 8 апреля. «Лос-Анджелес» со счетом 4:3 обыграл «Аризону» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джарет
Любушкин забросил дебютную шайбу в 118-м матче в НХЛ. Это второе результативное действие россиянина в нынешнем сезоне: 27 марта он отметился голевой передачей в игре против «Сан-Хосе» (5:2).
«Лос-Анджелес» набрал 36 очков в 38 матчах и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западного дивизиона. «Аризона» находится на четвертой позиции, набрав 43 очка за 40 игр.
Следующий матч «Лос-Анджелес» проведет 10 апреля на выезде против «Сан-Хосе». «Аризона» в тот же день сыграет в гостях с «Вегасом».