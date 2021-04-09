Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ против «Бостона»

В составе «Бостона» отличились Джереми Лозон (1-я минута), Антон Блид (17), Брэд Маршанд (25), Крейг Смит (57). У «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (31) и Ти Джей Оши (31).

Овечкин набрал 35 очков (20 голов + 15 передач) в 36 матчах текущего сезона. Капитан «Вашингтона» забросил 726-ю шайбу в 1 188 играх регулярных чемпионатов, что является шестым результатом в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки (894 гола в 1 487 матчах). После Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731). Среди них карьеру продолжает только Ягр, играющий за клуб «Рытиржи Кладно» во втором дивизионе чемпионата Чехии.

Овечкин забросил 266-ю шайбу в большинстве и вышел по этому показателю на чистое второе место в истории НХЛ, обойдя Халла (265). Лидирует Дэйв Андрейчук (274). Также капитан «Вашингтона» стал четвертым игроком в истории лиги, забросившим 20 и более шайб в течение 16 сезонов подряд с начала карьеры. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 28 бросков, его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не сумели отличиться.