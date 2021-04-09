Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Флориду» в матче НХЛ
ТАСС, 9 апреля. «Каролина» со счетом 3:0 обыграла «Флориду» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 9 апреля. «Каролина» со счетом 3:0 обыграла «Флориду» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Себастьян Ахо (15-я минута), Винсент Трочек (27) и Мартин Нечас (60).
«Каролина» одержала третью победу подряд, набрала 57 очков за 39 матчей и вышла на первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Флорида» опустилась на третью строчку, набрав 56 очков в 41 игре.
Следующий матч «Каролина» проведет 11 апреля дома против «Детройта». «Флорида» 10 апреля приедет в гости к «Далласу».