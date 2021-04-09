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10:25 (мск), источник: ТАСС

Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

ТАСС, 9 апреля. «Каролина» со счетом 3:0 обыграла «Флориду» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

Заброшенными шайбами отметились Себастьян Ахо (15-я минута), Винсент Трочек (27) и Мартин Нечас (60).

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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отдал голевой пас, всего на счету россиянина 28 очков (10 голов + 18 передач) в 39 матчах.

«Каролина» одержала третью победу подряд, набрала 57 очков за 39 матчей и вышла на первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Флорида» опустилась на третью строчку, набрав 56 очков в 41 игре.

Следующий матч «Каролина» проведет 11 апреля дома против «Детройта». «Флорида» 10 апреля приедет в гости к «Далласу».

Каролина Харрикейнз
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Флорида Пантерз
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