«Тампа» победила «Коламбус» в матче НХЛ. Василевский отразил 32 броска

В составе победителей шайбы забросили Блэйк Коулман (1-я минута), Стивен Стэмкос (5), Барклай Гудроу (6), Райан Макдона (20, 39), Росс Колтон (25). У проигравших отличились Майкл Дель Зотто (18), Джек Рославик (38), Зак Веренски (51), Макс Доми (60).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 из 36 бросков по своим воротам. Его партнер по команде защитник Михаил Сергачев не отметился результативными действиями. Нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко отдал голевую передачу и набрал восемь очков (два гола + шесть передач) в 21 матче текущего сезона. Его одноклубник Владислав Гавриков не сумел отличиться.

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«Тампа» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 56 очков в 40 матчах. «Коламбус» идет седьмым, имея в активе 38 очков после 42 встреч.

Следующий матч «Тампа» проведет 11 апреля в гостях против «Нэшвилла». «Коламбус» в тот же день сыграет дома с «Чикаго».