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10:08 (мск), источник: ТАСС

Гол Тренина помог «Нэшвиллу» разгромить «Детройт» в матче НХЛ

ТАСС, 9 апреля. «Нэшвилл» со счетом 7:1 обыграл «Детройт» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей отличились Виктор Арвидссон (23, 51, 52-я минуты), Эрик Хаула (27), Ник Казинс (37), Маттиас Экхольм (48), Яков Тренин (56). У проигравших единственную шайбу забросил Даррен Хелм (22).

Тренин забросил третью шайбу в 30 матчах текущего сезона, всего на счету россиянина семь очков (три гола + четыре передачи). Нападающие «Детройта» Евгений Свечников и Владислав Наместников не сумели отличиться.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нэшвилл» одержал третью победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 45 очков после 41 игры. «Детройт» идет последним с 32 очками в 42 встречах. Следующий матч «Нэшвилл» проведет 11 апреля дома против «Тампы». «Детройт» в тот же день сыграет в гостях с «Каролиной».

В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Филадельфию» (3:2, по буллитам). Вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 25 бросков по ходу основного времени и овертайма и пять — в послематчевой серии.

Детройт Ред Уингз
1:7
0:0, 1:3, 0:4
Нэшвилл Предаторз
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