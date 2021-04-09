Гол Тренина помог «Нэшвиллу» разгромить «Детройт» в матче НХЛ
ТАСС, 9 апреля. «Нэшвилл» со счетом 7:1 обыграл «Детройт» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 9 апреля. «Нэшвилл» со счетом 7:1 обыграл «Детройт» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Виктор Арвидссон (23, 51, 52-я минуты), Эрик Хаула (27), Ник Казинс (37), Маттиас Экхольм (48), Яков Тренин (56). У проигравших единственную шайбу забросил Даррен Хелм (22).
Тренин забросил третью шайбу в 30 матчах текущего сезона, всего на счету россиянина семь очков (три гола + четыре передачи). Нападающие «Детройта» Евгений Свечников и Владислав Наместников не сумели отличиться.
«Нэшвилл» одержал третью победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 45 очков после 41 игры. «Детройт» идет последним с 32 очками в 42 встречах. Следующий матч «Нэшвилл» проведет 11 апреля дома против «Тампы». «Детройт» в тот же день сыграет в гостях с «Каролиной».
В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Филадельфию» (3:2, по буллитам). Вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 25 бросков по ходу основного времени и овертайма и пять — в послематчевой серии.