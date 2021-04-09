Гол Тренина помог «Нэшвиллу» разгромить «Детройт» в матче НХЛ

В составе победителей отличились Виктор Арвидссон (23, 51, 52-я минуты), Эрик Хаула (27), Ник Казинс (37), Маттиас Экхольм (48), Яков Тренин (56). У проигравших единственную шайбу забросил Даррен Хелм (22).

Тренин забросил третью шайбу в 30 матчах текущего сезона, всего на счету россиянина семь очков (три гола + четыре передачи). Нападающие «Детройта» Евгений Свечников и Владислав Наместников не сумели отличиться.

«Нэшвилл» одержал третью победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 45 очков после 41 игры. «Детройт» идет последним с 32 очками в 42 встречах. Следующий матч «Нэшвилл» проведет 11 апреля дома против «Тампы». «Детройт» в тот же день сыграет в гостях с «Каролиной».