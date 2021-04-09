«Даллас» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ. Худобин отразил 38 бросков
ТАСС, 9 апреля. «Даллас» обыграл «Чикаго» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 9 апреля. «Даллас» обыграл «Чикаго» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Руп Хинтц (10-я минута), Джейсон Робертсон (22), Миро Хейсканен (35), Блейк Комо (41). У проигравших единственную шайбу забросил Доминик Кубалик (15).
«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 38 очков после 38 игр. «Чикаго» идет пятым с 41 очком за 41 встречу.
Следующий матч «Даллас» проведет 10 апреля дома против «Флориды». «Чикаго» 11 апреля сыграет в гостях с «Коламбусом».