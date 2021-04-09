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10:03 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ. Худобин отразил 38 бросков

ТАСС, 9 апреля. «Даллас» обыграл «Чикаго» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей отличились Руп Хинтц (10-я минута), Джейсон Робертсон (22), Миро Хейсканен (35), Блейк Комо (41). У проигравших единственную шайбу забросил Доминик Кубалик (15).

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Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 38 бросков по своим воротам. Его одноклубник Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Защитник «Чикаго» Никита Задоров также не сумел отличиться.

«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 38 очков после 38 игр. «Чикаго» идет пятым с 41 очком за 41 встречу.

Следующий матч «Даллас» проведет 10 апреля дома против «Флориды». «Чикаго» 11 апреля сыграет в гостях с «Коламбусом».

Чикаго Блэкхокс
1:5
1:1, 0:3, 0:1
Даллас Старз
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