Гусев имеет возможность сыграть за другой клуб НХЛ в этом сезоне

28-летний россиянин был выставлен своим клубом на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Форвард получит право играть в плей-офф, если успеет заключить новое соглашение до 23:00 (мск) понедельника, 12 апреля.

Гусев не играл за «Дэвилз» с 20 марта. Ранее его уже выставляли на драфт отказов, но ни один клуб не забрал права на игрока.