Гусев имеет возможность сыграть за другой клуб НХЛ в этом сезоне
Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев намерен продолжить карьеру в другом клубе НХЛ после расторжения контракта с «Дэвилз», сообщает журналист Крис Джонстон в Twitter.
Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев намерен продолжить карьеру в другом клубе НХЛ после расторжения контракта с «Дэвилз», сообщает журналист Крис Джонстон в Twitter.
28-летний россиянин был выставлен своим клубом на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Форвард получит право играть в
Гусев не играл за «Дэвилз» с 20 марта. Ранее его уже выставляли на драфт отказов, но ни один клуб не забрал права на игрока.
В этом сезоне форвард участвовал в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 5 (2+3) очка при показателе полезности «-11».