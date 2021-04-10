Капризов пережил большое унижение в Америке. Его «Миннесота» получила 9 голов от команды Тарасенко
Сам Кирилл получил
Сам Кирилл получил
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После героической победы над «Вегасом» (3:1), где Биннингтон сделал 50 сэйвов, команда поверила в себя и буквально уничтожила «Уайлд». Как и в предыдущем матче, помог быстрый гол. Только на этот раз счет открыл не Тарасенко, а Сэнфорд. Первый период вообще удался для хозяев: они завершили его со счетом 4:1. Россияне заброшенными шайбами не отметились, зато Владимир придумал Шварцу второй гол. Русский танк провел неплохой матч, но ничем особенным не выделялся, и только раз бросил в створ.
В первых двух периодах «Миннесота» не выглядела обреченной: гости, несмотря на то, что серьезно уступали в счете, не сдавались и атаковали. По броскам было почти равенство (11−10 в пользу «Блюз» во втором отрезке встречи). Однако если Биннингтон со своей работой справлялся практически идеально, то у Кахконена возникли серьезные сложности. Он пропустил еще три гола. Причем, один из них О’Райлли забил в меньшинстве.
В третьем периоде «Уайлд» похоронили надежды отыграться при счете 1:7. Удивительно было наблюдать, что при крупном счете Див Эвансон не стал менять Кахконена. В итоге финский голкипер пропустил девять голов с 38 бросков и завершил встречу с 76,3% отраженных бросков. «Не очень веселый опыт. Мне самому неловко за свою игру. Я чувствовал, что покинул свою команду. Тяжелая ночь», — сказал после игры вратарь. В команде его поддержали, но вряд ли это будет утешением после такого счета. Удивительным образом Капризов отделался в этой провальной игре показателем полезности всего «-2». И это несмотря на то, что играл довольно много. В пропущенных голах Кирилла упрекнуть сложно, но вот в атаке он совсем не проявил себя. Всего один бросок в створ и отсутствие опасных моментов, к которым он приучил фанатов. Любопытно, что «Миннесота» за последние два дня провела два совершенно разных матча: сначала сенсационно разнесла «Колорадо» (8:3), а потом опозорилась с «Сент-Луисом».
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Дарья Тубольцева