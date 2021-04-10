Капризов пережил большое унижение в Америке. Его «Миннесота» получила 9 голов от команды Тарасенко

Для «Сент-Луиса» сейчас каждый матч регулярного чемпионата по важности сравним с играми плей-офф. Серия поражений в семь матчей отбросила «Блюз» на пятую строчку в турнирной таблице Западного дивизиона и поставила под вопросом участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Осложняло ситуацию и то, что у «музыкантов» практически все оставшиеся встречи с командами, которые идут выше. К примеру с «Миннесотой» — семь матчей. Первый домашний получился очень удачным.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8d410e2e0fdfe63959e1" data-vnd="8d410e2e0fdfe63959e1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8d410e2e0fdfe63959e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

После героической победы над «Вегасом» (3:1), где Биннингтон сделал 50 сэйвов, команда поверила в себя и буквально уничтожила «Уайлд». Как и в предыдущем матче, помог быстрый гол. Только на этот раз счет открыл не Тарасенко, а Сэнфорд. Первый период вообще удался для хозяев: они завершили его со счетом 4:1. Россияне заброшенными шайбами не отметились, зато Владимир придумал Шварцу второй гол. Русский танк провел неплохой матч, но ничем особенным не выделялся, и только раз бросил в створ.

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В первых двух периодах «Миннесота» не выглядела обреченной: гости, несмотря на то, что серьезно уступали в счете, не сдавались и атаковали. По броскам было почти равенство (11−10 в пользу «Блюз» во втором отрезке встречи). Однако если Биннингтон со своей работой справлялся практически идеально, то у Кахконена возникли серьезные сложности. Он пропустил еще три гола. Причем, один из них О’Райлли забил в меньшинстве.

Официальный сайт НХЛ

В третьем периоде «Уайлд» похоронили надежды отыграться при счете 1:7. Удивительно было наблюдать, что при крупном счете Див Эвансон не стал менять Кахконена. В итоге финский голкипер пропустил девять голов с 38 бросков и завершил встречу с 76,3% отраженных бросков. «Не очень веселый опыт. Мне самому неловко за свою игру. Я чувствовал, что покинул свою команду. Тяжелая ночь», — сказал после игры вратарь. В команде его поддержали, но вряд ли это будет утешением после такого счета. Удивительным образом Капризов отделался в этой провальной игре показателем полезности всего «-2». И это несмотря на то, что играл довольно много. В пропущенных голах Кирилла упрекнуть сложно, но вот в атаке он совсем не проявил себя. Всего один бросок в створ и отсутствие опасных моментов, к которым он приучил фанатов. Любопытно, что «Миннесота» за последние два дня провела два совершенно разных матча: сначала сенсационно разнесла «Колорадо» (8:3), а потом опозорилась с «Сент-Луисом».

О’Райлли, оформивший хет-трик, после победы заявил журналистам, что его команда наконец-то вернула свою игру. «Блюз» действительно играли зрело, бодро и были похожи на организацию, которая брала кубок. «Музыканты» на своей арене играли до последней секунды, даже несмотря на крупный счет.

За несколько минут до финальной сирены реализовали большинство: Барбашев подставил клюшку после броска Круга, впервые забив после травмы. В интервью Sport24 Иван еще в марте признавался, что ему лично очень интересно сыграть против «дикарей». Во многом это из-за Капризова, который буквально оживил команду в этом году. И в первом же матче Барбашева с «Уайлд» такой удачный результат. «Сент-Луис» победил со счетом 9:1, впервые за 10 лет забив так много. Последний раз больше девяти шайб «Блюз» забрасывали «Детройту» (10:3) 30 марта 2011 года. Теперь осталось ждать, чем завтра ответит «Миннесота», которая впервые в сезоне получила такую пощечину.

Официальный сайт НХЛ