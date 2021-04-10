Панарин продолжает бороться за плей-офф! Сделал две передачи и оставил «Рейнджерс» в гонке
Дэвид Куинн ещё до матча был уверен в надёжной игре Александра Георгиева. Российский вратарь не подвёл его в американском дерби.
Дэвид Куинн ещё до матча был уверен в надёжной игре Александра Георгиева. Российский вратарь не подвёл его в американском дерби.
«Нью-Йорк Рейнджерс» оказался прижат к стенке после вчерашнего поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:5). За месяц до завершения гладкого сезона команда Дэвида Куинна получила семиочковый просвет от занимающего четвёртое место в Столичном дивизионе «Бостон Брюинз». И это при том, что «мишки» имеют три матча в запасе относительно «синерубашечников». Теперь «Рейнджерс» должны были выигрывать абсолютно все матчи подряд, чтобы сохранить надежду на попадание в
Начинать исправлять положение им пришлось в принципиальном противостоянии с «Нью-Йорк Айлендерс». Подопечные Барри Тротца одержали четыре победы кряду и по большему счёту уже давно сняли вопросы о своём участие в кубковом этапе сезона. Поэтому генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло может спокойно сосредоточиться на работе по усилению состава команды. За несколько дней до дедлайна 78-летний функционер осуществил крупный трейд со своей бывшей командой «Нью-Джерси Дэвилз», выменяв оттуда Кайла Палмьери и Тревиса Зейджака.
В матче с «Питтсбургом» ворота «Рейнджерс» защищал Игорь Шестёркин. Российский вратарь справился с 27 броском из 31 и потерпел 12-е поражение в сезоне. Игорь не был виноват в неудаче своей команды, но положа руку на сердце, это было откровенно не лучшее выступление Шестёркина в нынешнем сезоне.
На следующий день последний рубеж «синерубашечников» закономерно занял Александр Георгиев. «Почему Георгиев так хорошо действует именно в матчах с “Айлендерс”, если говорить о технической стороне вопроса?» — задавались вопросом американские журналисты в традиционном предматчевом брифинге с Куинном. «Я знаю, что он действительно очень хорош в этих встречах. Это всё, что я знаю, как тренер», — был довольно сдержан Куинн. Забегая вперёд, необходимо отметить, что Александр снова блистательно проявил себя в битве за
Первый гол в матче сочинили одни из главных надежд «Рейнджерс» на счастливое будущее — канадский форвард Алексис Лафренье и финский нападающий Каапо Какко. Лафренье совершил отбор на борту, после чего шайба досталось Какко, тот адресовал игровой снаряд чешскому форварду Филипу Хитилу, который в ближнем бою не смог пробить Варламова, но последующая серия добиваний увенчалась голом Лафренье. Это был очень важный гол для «Рейнджерс» с психологической точки зрения, ведь до этого Варламов дважды в нынешнем сезоне засушил «синерубашечников». Сухая серия Семёна в матчах с «Рейнджерс» в этой регулярке прервалась на отметке в 146 минут 5 секунд.
Спустя четыре минуты за дело взялся лучший российский бомбардир нынешнего сезона НХЛ Артемий Панарин. Хлебушек обыгрался с Райаном Строумом, после чего выложил передачу на пятак, где располагался Колин Блэквелл. Шайба сначала угодила в защитника «Айлендерса» Райана Пулока, но тот не успел разобраться в игровой ситуации, тогда как Блэквелл оказался куда более расторопным и не мешкая зарядил в девятку ворот.
«Островитяне» попытались вернуться в игру усилиями ветерана лиги Энди Грина. За пять минут до конца второго периода защитник оборонительного плана показал себя в редкой ипостаси, мощным броском от синей линии прошив Георгиева. Для 38-летнего американца эта шайба стала первой в текущей регулярке. Голевой передачей отметился канадский нападающий Мэтью Барзал. В пользу Грина сыграл и рикошет от клюшки Виталия Кравцова, который пытался заблокировать бросок американца.
Ключевые события во встрече развернулись в середине третьего периода, когда важнейшую шайбу забросил защитник гостей К’Андре Миллер. Панарин завладел шайбой на борту, затем нашёл передачей Джейкоба Трубу, а тот в свою очередь вывел на бросок Миллера. Гол К’Андре
«Айлендерс» продолжали бороться и в конце матча заменили вратаря на шестого полевого игрока. Но это был день «Рейнджерс». Автором последней шайбы стал Мика Зибанеджад, поразивший пустые ворота черпачком из своей зоны. Георгиев завершил матч с 31 отражённым броском, Панарин был признан первой звездой матча, а «синерубашечники» одержали большую победу, сохранив минимальные шансы на участие в
Сергей Емельянов