Магия Овечкина — забивать, даже не бросая! Приблизиться к легендарному канадцу Дионну ему помог рикошет
Еще один гол у них с Кузнецовым отобрали судьи.
Еще один гол у них с Кузнецовым отобрали судьи.
Ни для кого не секрет, что разделение на дивизионы в нынешнем сезоне НХЛ порождает несколько серьезных противоречий. Как, например, можно всерьез воспринимать лидерство в снайперской гонке Остона Мэттьюса, если шесть шайб он забросил в ворота безнадежной «Оттавы»? Да и весь остальной канадский дивизион — настоящее раздолье для атакующих игроков. Выиграть «Ришар»
Впрочем, в Восточном дивизионе, где выступает «Вашингтон» Александра Овечкина, тоже есть свои мальчики для битья. А точнее, для набивания статистики. «Баффало» — безоговорочный аутсайдер, а по совместительству команда, где прожигают свои лучшие годы жизни Айкел, Далин, а теперь еще и Холл. В составе «Сейбрз» даже некогда талантливые парни становятся серой массой. Чем не повод за их счет ворваться в историю?
Тем удивительнее, что в трех первых матчах сезона Александр Овечкин никак не мог поразить ворота «Баффало». Эта парадоксальная серия прервалась 16 марта. И тогда же капитан «столичных» сумел сместить с шестого места в списке лучших снайперов НХЛ Фила Эспозито. Для этого достижения ему понадобилось забить 717 шайб. Сегодня он организовал свой 727-й гол в лиге, и снова от его рук пострадали «Сейбрз».
Забить Овечкину удалось уже в середине первого периода. К тому моменту «Вашингтон» вел в счете. Александр Великий за весь матч нанес пять бросков в створ, но в данном конкретном случае даже не пытался поразить ворота Дастина Токарски! Ови вымерял передачу на пятак, но его снайперское чутье удивительным образом конвертировало наброс в гол. Настоящий голеадор должен притягивать и такие шайбы.
Интересно, что отскочила шайба в ворота «Баффало» не от
Впрочем, справедливости ради, Далин вскоре реабилитируется, отдав голевую передачу на Йокихарью, а «Баффало» покажет зубы.
Фантомную пятую шайбу забросил не то Кузнецов, не то Овечкин. Александр нанес первый бросок, а потом то ли подставил клюшку под пущенную Женей шайбу, то ли просто проводил ее взглядом. Однако положение вне игры, заподозренное арбитрами, сорвало совместное творение русской парочки. Как вы уже поняли, Питер Лавиолетт опробовал воссоединение этой связки. Кузнецов, начинавший матч во втором звене с Враной и Оши, вскоре оказался рядом с Ови.
Итак, на счету Ови 727 голов. 14 из них величайший снайпер современности забросил за последние 18 матчей — роскошный график, который может и не приведет его к десятому «Ришару», но
Дмитрий Ерыкалов