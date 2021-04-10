Магия Овечкина — забивать, даже не бросая! Приблизиться к легендарному канадцу Дионну ему помог рикошет

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Ни для кого не секрет, что разделение на дивизионы в нынешнем сезоне НХЛ порождает несколько серьезных противоречий. Как, например, можно всерьез воспринимать лидерство в снайперской гонке Остона Мэттьюса, если шесть шайб он забросил в ворота безнадежной «Оттавы»? Да и весь остальной канадский дивизион — настоящее раздолье для атакующих игроков. Выиграть «Ришар» кому-то из других «островов» НХЛ практически нереально.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8d410e2e0fdfe63959e1" data-vnd="8d410e2e0fdfe63959e1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8d410e2e0fdfe63959e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, в Восточном дивизионе, где выступает «Вашингтон» Александра Овечкина, тоже есть свои мальчики для битья. А точнее, для набивания статистики. «Баффало» — безоговорочный аутсайдер, а по совместительству команда, где прожигают свои лучшие годы жизни Айкел, Далин, а теперь еще и Холл. В составе «Сейбрз» даже некогда талантливые парни становятся серой массой. Чем не повод за их счет ворваться в историю?

Тем удивительнее, что в трех первых матчах сезона Александр Овечкин никак не мог поразить ворота «Баффало». Эта парадоксальная серия прервалась 16 марта. И тогда же капитан «столичных» сумел сместить с шестого места в списке лучших снайперов НХЛ Фила Эспозито. Для этого достижения ему понадобилось забить 717 шайб. Сегодня он организовал свой 727-й гол в лиге, и снова от его рук пострадали «Сейбрз».

Забить Овечкину удалось уже в середине первого периода. К тому моменту «Вашингтон» вел в счете. Александр Великий за весь матч нанес пять бросков в створ, но в данном конкретном случае даже не пытался поразить ворота Дастина Токарски! Ови вымерял передачу на пятак, но его снайперское чутье удивительным образом конвертировало наброс в гол. Настоящий голеадор должен притягивать и такие шайбы.

Официальный сайт НХЛ

Интересно, что отскочила шайба в ворота «Баффало» не от кого-нибудь, а от Расмуса Далина. Шведский вундеркинд пока не может выйти на свои проектные мощности, а каждое свидание с Овечкиным дается ему не просто. Чего только стоит эпизод из предыдущего матча «Вашингтон» — «Баффало». Тогда русская суперзвезда издевательски «раздела» финтом молодого скандинава, но забить Ови помешал голкипер. Теперь Фортуна отдала долги капитану «Кэпиталс».

Впрочем, справедливости ради, Далин вскоре реабилитируется, отдав голевую передачу на Йокихарью, а «Баффало» покажет зубы.

Хозяева выдали довольно жаркую концовку, когда за полторы минуты до сирены сократили отставание до минимума. Играя без вратаря, они вполне могли перевести матч в овертайм. Всего этого можно было избежать, засчитай судьи гол «столичных» при счете 4:2.

Фантомную пятую шайбу забросил не то Кузнецов, не то Овечкин. Александр нанес первый бросок, а потом то ли подставил клюшку под пущенную Женей шайбу, то ли просто проводил ее взглядом. Однако положение вне игры, заподозренное арбитрами, сорвало совместное творение русской парочки. Как вы уже поняли, Питер Лавиолетт опробовал воссоединение этой связки. Кузнецов, начинавший матч во втором звене с Враной и Оши, вскоре оказался рядом с Ови.

Официальный сайт НХЛ

Итак, на счету Ови 727 голов. 14 из них величайший снайпер современности забросил за последние 18 матчей — роскошный график, который может и не приведет его к десятому «Ришару», но вот-вот выведет на пятое место в истории. До Марселя Дионна, который представляет собой новую цель нашего суперфорварда, осталось всего четыре точных броска.