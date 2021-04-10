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10:00 (мск), источник: Sport24

В Калифорнии уже боятся нашего парня из Челябинска. У Ничушкина четыре шайбы в ворота «Анахайма»

Его гол стал для «Колорадо» победным.

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Источник: AP 2020

У любого хоккеиста есть любимая команда. Не та, за которую он болел в детстве, а та, которой удобнее и приятнее всего забивать. Сам игрок может в этом не признаваться, но обо всем тайном расскажет статистика. Например, Александр Овечкин особенно беспощаден был к «Атланте», но бывшая команда Ильи Ковальчука переехала в Виннипег, и чувства немного остыли. В числе фаворитов Ови есть и «Тампа», которую он однажды покорил на пути к Кубку Гагарина.

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Но то Овечкин. Каждый его шаг стенографируется. О предпочтениях, плюсах и минусах русской суперзвезды мы знаем все и даже больше. С игроками попроще несколько иная картина. Но даже не заглядывая в статистику прошлых лет, можно заметить, что и у Валерия Ничушкина появляется та самая «любимая» команда. По крайней мере, в этом сезоне челябинец никому не забивал так часто, как «Анахайму».

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6 марта в домашнем матче с «утками» голы Ничушкина помогли «Колорадо» совершить камбэк. К началу второго периода его команда «горела» со счетом 0:2, но в один момент взялась за голову. «Лавины» отыгрались меньше, чем за три минуты. А началось все именно с гола Ничушкина. И он же принес команде из Денвера победу в овертайме, положив свой фирменный, но несколько позабытый, тачдаун. Таким образом Валерий, на счету которого было всего две шайбы в сезоне, удвоил свой голевой счет.

30 марта состоялась очередная встреча «Колорадо» и «Анахайма». На этот раз «лавины» ни минуты не уступали в счете, полностью контролировали игру и не давали повода усомниться в собственном превосходстве. В общем-то, «Эвеланш» могли разобраться и без Ничушкина, но откликнувшись на передачу Кейла Макара, челябинец поставил точку в том матче — 5:2.

И вот, сегодня прошла уже седьмая игра в сезоне между этими соперниками. И она оказалась самой малорезультативной.

Для сравнения, матч № 5 обернулся дюжиной заброшенных шайб! На этот раз их оказалось всего две, причем одна попала в уже пустые ворота. А вот победный бросок нанес не кто-нибудь, а Ничушкин. Произошло это в конце второго периода, когда челябинец получил поперечную передачу и замкнул ее в касание. Ответить на этот выпад нашего парня «утки» так и не смогли.

Официальный сайт НХЛ

Вот так Ничушкин забросил свою девятую шайбу в сезоне и четвертую в ворота «Анахайма». Предпочтения нашего форварда можно объяснить тем, что команда из Калифорнии занимает последнее место в дивизионе, но нам хочется верить, что дело не только в уровне сопротивления.

Было бы красиво, играй Валера так удачно против «Анахайма», потому что вырос на фильме «Могучие утята». Но так или иначе, большой русский парень уже стал для калифорнийцев настоящим кошмаром. Интересно, что их следующее свидание запланировано на понедельник. Ждем от Вэла новых подвигов?

Дмитрий Ерыкалов

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0:2
0:0, 0:1, 0:1
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