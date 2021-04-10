Овечкин приблизился к пятой позиции в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Гол нападающего на 12-й минуте помог столичной команде одержать победу со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). Для Овечкина гол стал 21-м в сезоне, теперь на его счету 36 набранных очков (21 гол и 15 передач). Форвард был признан второй звездой матча.