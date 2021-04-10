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12:27 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Рейнджерс» Георгиев признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 10 апреля. Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2020

В ночь на субботу «Рейнджерс» обыграли в гостях «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) в матче регулярного чемпионата. Георгиев отразил 31 из 32 бросков по воротам, впервые выйдя в основном составе за 11 последних игр.

Первой звездой дня признан нападающий Райан О'Райлли из «Сент-Луиса», который оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу в игре против «Миннесоты» (9:1).

Второй звездой дня стал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, который записал на свой счет один гол и две передачи в матче против «Нью-Джерси» (6:4).

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