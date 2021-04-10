Вратарь «Рейнджерс» Георгиев признан третьей звездой дня в НХЛ

В ночь на субботу «Рейнджерс» обыграли в гостях «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) в матче регулярного чемпионата. Георгиев отразил 31 из 32 бросков по воротам, впервые выйдя в основном составе за 11 последних игр.

Первой звездой дня признан нападающий Райан О'Райлли из «Сент-Луиса», который оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу в игре против «Миннесоты» (9:1).