Вратарь «Рейнджерс» Георгиев признан третьей звездой дня в НХЛ
ТАСС, 10 апреля. Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 10 апреля. Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В ночь на субботу «Рейнджерс» обыграли в гостях «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) в матче регулярного чемпионата. Георгиев отразил 31 из 32 бросков по воротам, впервые выйдя в основном составе за 11 последних игр.
Первой звездой дня признан нападающий Райан О'Райлли из «Сент-Луиса», который оформил
Второй звездой дня стал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, который записал на свой счет один гол и две передачи в матче против «Нью-Джерси» (6:4).