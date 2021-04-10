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13:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Панарин установил клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил клубный рекорд. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В игре регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) россиянин сделал три результативные передачи и довел их количество до 93 в первых 98 матчах за «Рейнджерс». Это новый рекорд команды.

Предыдущее достижение принадлежало канадцу Марку Мессье. Ему удалось оформить 92 ассиста в 100 матчах.

Панарин также сравнялся с Мессье по количеству набранных очков в дебютных 100 матчах за «Рейнджерс». У обоих хоккеистов по 137 очков, но у Панарина остается две игры в запасе, чтобы превзойти достижение канадца.

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