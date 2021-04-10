Контракт Гусева с «Нью-Джерси» расторгнут, он стал неограниченно свободным агентом
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев прошёл процедуру безусловного драфта отказов, сообщает журналист Крис Джонстон в своём «твиттере».
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев прошёл процедуру безусловного драфта отказов, сообщает журналист Крис Джонстон в своём «твиттере».
Таким образом, Гусев становится неограниченно свободным агентом, его контракт с клубом был расторгнут.
Контракт Гусева был рассчитан до конца текущего сезона.
В этом сезоне Никита Гусев провёл 20 матчей за клуб из
Напомним, что Никита Гусев перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз» в 2019 году после окончания контракта с хоккейным клубом СКА из