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20:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Контракт Гусева с «Нью-Джерси» расторгнут, он стал неограниченно свободным агентом

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев прошёл процедуру безусловного драфта отказов, сообщает журналист Крис Джонстон в своём «твиттере».

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Источник: Reuters

Таким образом, Гусев становится неограниченно свободным агентом, его контракт с клубом был расторгнут.

Контракт Гусева был рассчитан до конца текущего сезона.

Гусев не играл за «Дэвилз» с 20 марта. Ранее его уже выставляли на драфт отказов, но ни один клуб не забрал права на игрока.

В этом сезоне Никита Гусев провёл 20 матчей за клуб из Нью-Джерси, в которых забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. В прошлом сезоне в 66 матчах за «дьяволов» Никита Гусев забросил 13 шайб и отдал 31 передачу, суммарно набрав 44 очка.

Напомним, что Никита Гусев перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз» в 2019 году после окончания контракта с хоккейным клубом СКА из Санкт-Петербурга. В составе клуба из Санкт-Петербурга Гусев стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной олимпийских атлетов из России Никита Гусев стал олимпийским чемпионом на играх в Пхёнчхане. В шести матчах Гусев забросил четыре шайбы и отдал восемь передач, набрав 12 очков за турнир.

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