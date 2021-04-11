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00:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Филадельфия» обыграла «Бостон», у Проворова «+1»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграла «Бостон Брюинз» со счётом 3:2.

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Источник: AP 2020

Счёт был открыт на шестой минуте первого периода — отличился Патрис Бержерон, выведший «Бостон» вперёд. На 12-й минуте Трэвис Конечны сравнял счёт, а на 18-й минуте усилиями Шейна Гостисбера «Флайерз» вышли вперёд. На 32-й минуте Джейк Дебраск восстановил статус-кво в матче. Победную шайбу для «Филадельфии» на 47-й минуте забросил Шон Кутюрье.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 24.28 минуты, отметившись двумя бросками в створ и завершив матч с показателем полезности «+1».

Для «Бостона» это поражение стало первым в последних трёх матчах. «Филадельфия» прервала серию из двух поражений в матчах регулярного чемпионата.

Филадельфия Флайерз
3:2
2:1, 0:1, 1:0
Бостон Брюинз
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