«Филадельфия» обыграла «Бостон», у Проворова «+1»

Счёт был открыт на шестой минуте первого периода — отличился Патрис Бержерон, выведший «Бостон» вперёд. На 12-й минуте Трэвис Конечны сравнял счёт, а на 18-й минуте усилиями Шейна Гостисбера «Флайерз» вышли вперёд. На 32-й минуте Джейк Дебраск восстановил статус-кво в матче. Победную шайбу для «Филадельфии» на 47-й минуте забросил Шон Кутюрье.



Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 24.28 минуты, отметившись двумя бросками в створ и завершив матч с показателем полезности «+1».



Для «Бостона» это поражение стало первым в последних трёх матчах. «Филадельфия» прервала серию из двух поражений в матчах регулярного чемпионата.