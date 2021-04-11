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00:07 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» обыграл «Флориду» в матче НХЛ. Худобин отразил 20 бросков

ТАСС, 10 апреля. «Даллас» обыграл «Флориду» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей отличились Джейсон Робертсон (1-я и 42-я минуты), Джоел Л'Эсперанс (2) и Джейми Бенн (10). У проигравших единственную шайбу забросил Александр Барков (20).

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 20 бросков по своим воротам, его одноклубник Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Ворота «Флориды» защищал россиянин Сергей Бобровский, он отразил 16 из 20 бросков по своим воротам.

«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 40 очков после 39 игр. «Флорида» потерпела третье поражение подряд и находится на третьей позиции с 56 очками после 42 игр.

Следующий матч «Даллас» проведет 12 апреля на выезде против «Нэшвилла». «Флорида» в гостях 14 апреля сыграет против «Далласа».

Даллас Старз
4:1
3:0, 0:1, 1:0
Флорида Пантерз
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