«Это высокий риск». The Athletic назвал три возможных варианта нового контракта Овечкина с «Вашингтоном»
Издание The Athletic опубликовало три возможных варианта нового контракта нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».
Издание The Athletic опубликовало три возможных варианта нового контракта нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».
Напомним, 35-летний Овечкин проводит последний сезон по 13-летнему контракту на 124 миллиона, который он подписал в 2008-м.
Отмечается, что самый выгодный вариант для капитана «столичных» — продление контракта еще на четыре года с зарплатой в 9,25 млн долларов в год. При этом журналист Тарик
«Давать четырехлетний контракт игроку старше 35 лет — это высокий риск. Всегда можно ожидать травму или снижение игровых показателей. К тому же такой контракт нельзя выкупить
Второй вариант — сотрудничество, рассчитанное на два года со средним доходом в 9,75 млн в год, третий — год с зарплатой 9 млн.