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09:26 (мск), источник: Sport24

«Это высокий риск». The Athletic назвал три возможных варианта нового контракта Овечкина с «Вашингтоном»

Издание The Athletic опубликовало три возможных варианта нового контракта нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».

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Источник: AP 2020

Напомним, 35-летний Овечкин проводит последний сезон по 13-летнему контракту на 124 миллиона, который он подписал в 2008-м.

Команда
Вашингтон Кэпиталз

Отмечается, что самый выгодный вариант для капитана «столичных» — продление контракта еще на четыре года с зарплатой в 9,25 млн долларов в год. При этом журналист Тарик Эль-Башир счел это предложение рискованным шагом для «Вашингтона» в силу возраста хоккеиста.

«Давать четырехлетний контракт игроку старше 35 лет — это высокий риск. Всегда можно ожидать травму или снижение игровых показателей. К тому же такой контракт нельзя выкупить из-за пункта в коллективном соглашении», — заявил Эль-Башир.

Второй вариант — сотрудничество, рассчитанное на два года со средним доходом в 9,75 млн в год, третий — год с зарплатой 9 млн.

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