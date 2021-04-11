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09:45 (мск), источник: ТАСС

Два очка Михеева помогли «Торонто» победить «Оттаву» в матче НХЛ со счетом 6:5

ТАСС, 11 апреля. «Торонто» со счетом 6:5 обыграл «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс (9, 10 и 40-я минуты), Митчелл Марнер (37), Илья Михеев (45) и Зак Хайман (60). У проигравших отличились Дрейк Батерсон (33), Алекс Форментон (34), Тим Штюцле (37), Коннор Браун (48), которому ассистировал российский форвард Евгений Дадонов, и Джош Норрис (60).

Михеев отдал голевой пас в эпизоде с заброшенной шайбой Хаймана, теперь на счету российского нападающего 14 (6 шайб + 8 результативных передач) очков в 41 матче текущего регулярного чемпионата. В активе Дадонова 16 (11+5) очков в 42 встречах нынешнего сезона. Браун отличился в седьмом матче подряд и установил рекорд клуба по этому показателю. Мэттьюс довел число заброшенных в текущем регулярном чемпионате шайб до 31, 23-летний нападающий стал первым американцем, отличившимся не менее 30 раз в пяти первых сезонах в НХЛ подряд.

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Российские защитники гостей Никита Зайцев и Артем Зуб, а также форвард хозяев Александр Барабанов результативными действиями не отметились.

«Торонто» продолжает лидировать в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 59 очков в 41 матче. «Оттава» с 30 очками после 42 игр находится на последней, седьмой позиции. В следующем матче «Торонто» в ночь на вторник в гостях сыграет с «Монреалем», а «Оттава» тогда же примет «Виннипег».

В другой встрече «Детройт» в гостях по буллитам обыграл «Каролину» (5:4). Российский форвард Андрей Свечников стал единственным игроком хозяев, сумевшим реализовать буллит, его старший брат Евгений Свечников, выступающий за «Детройт», свою попытку не использовал. Виннипег в гостях разгромил «Монреаль» (5:0), а «Чикаго» на выезде переиграл «Коламбус» (4:3).

Торонто Мэйпл Ливз
6:5
2:0, 2:3, 2:2
Оттава Сенаторз
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