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09:47 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» обыграла «Нэшвилл». Василевский провел четвертый «сухой» матч в текущем сезоне НХЛ

ТАСС, 11 апреля. «Тампа-Бэй» со счетом 3:0 победила «Нэшвилл» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

Шайбы забросили Росс Колтон (7-я минута), Эрик Чернак (35) и Янни Гурд (60). В эпизоде с первым голом результативную передачу сделал российский защитник Михаил Сергачев. Теперь на счету 22-летнего игрока 23 (2 шайбы + 21 голевой пас) очка в текущем регулярном чемпионате. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 бросков, он провел четвертый «сухой» матч в текущем сезоне.

В турнирной таблице Центрального дивизиона «Тампа» занимает второе место, набрав 58 очков в 41 матче. «Нэшвилл» идет четвертым, имея в активе 45 очков в 42 встречах. В следующем матче «Тампа» в ночь на среду вновь встретится с «Нэшвиллом», который перед этим в ночь на понедельник примет «Даллас».

В другом матче «Сент-Луис» дома обыграл «Миннесоту» благодаря шайбе Райана О'Райлли за две секунды до конца овертайма (3:2).

Нэшвилл Предаторз
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
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