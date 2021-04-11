«Тампа» обыграла «Нэшвилл». Василевский провел четвертый «сухой» матч в текущем сезоне НХЛ
ТАСС, 11 апреля. «Тампа-Бэй» со счетом 3:0 победила «Нэшвилл» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 11 апреля. «Тампа-Бэй» со счетом 3:0 победила «Нэшвилл» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Росс Колтон (7-я минута), Эрик Чернак (35) и Янни Гурд (60). В эпизоде с первым голом результативную передачу сделал российский защитник Михаил Сергачев. Теперь на счету 22-летнего игрока 23 (2 шайбы + 21 голевой пас) очка в текущем регулярном чемпионате. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 бросков, он провел четвертый «сухой» матч в текущем сезоне.
В турнирной таблице Центрального дивизиона «Тампа» занимает второе место, набрав 58 очков в 41 матче. «Нэшвилл» идет четвертым, имея в активе 45 очков в 42 встречах. В следующем матче «Тампа» в ночь на среду вновь встретится с «Нэшвиллом», который перед этим в ночь на понедельник примет «Даллас».
В другом матче «Сент-Луис» дома обыграл «Миннесоту» благодаря шайбе Райана О'Райлли за две секунды до конца овертайма (3:2).