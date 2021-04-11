Миллион для олимпийского чемпиона. Гусев подписался с «Флоридой» — что ждет его в команде Бобровского?

Это случилось. Никита Гусев нашел себе новую команду в Северной Америке. После грустного расставания с «Нью-Джерси», где олимпийский чемпион откровенно провалился, он подписал контракт с «Флоридой» — 1 год и $1 млн. Владислав Лебеденко считает, что вариант с «Пантерз» — идеальный для Никиты.

Кажется, приход Гусева в команду Джоэля Кенневилля хорош для обеих сторон. Но перед тем, как описать все преимущества, нужно немного отмотать время вспять.

Почему Гусев так плохо выступил в «Нью-Джерси»? Первопричиной ужасной статистики 28-летнего русского является полное отсутствие взаимопонимания с главным тренером «дьяволов» Линди Раффом. Рафф — строгий тренер-консерватор, который требует от своих хоккеистов бороться на каждом участке ледовой площадки, в общем — типичный представитель движения «порядок бьет класс». У него есть серьезные сложности с встраиванием в систему новых игроков, которые к тому же не особо умеют играть в обороне. Гусев давно не мальчик, ему достаточно сложно перестроиться с рельс атакующего, кружевного хоккея на оборонительный, где от тебя требуют слишком многого, наказывая за каждую ошибку.

В 28 лет уже стоит принять хоккеиста таким, какой он есть, подбирая к нему грамотных партнеров по пятерке, способных в случае чего закрыть недостатки нападающего. В случае Никиты он спокойно сможет доказать своими действиями в атаке, что достоин большого игрового времени и места в спецбригаде при реализации лишнего. При этом надо признать, что Гусев очень зависим от партнеров: когда хоккеист играет с Шипачевым и Дадоновым в СКА, клуб берет Кубок Гагарина, когда играет с кучеровым на чемпионате мира, эта тройка выглядит одной из самых космических за всю российскую хоккейную историю XXI века.

А вот когда Гусев выходит то с достаточно ограниченным по функционалу Захой, то с молодым Маклеодом, ему не удается показывать свой класс — Никита из той категории хоккеистов, которым нужны крутые партнеры, и он к ним идеально подстроится. Еще одной сомнительной чертой является общая физическая подготовка россиянина — по сути, он больше полугода не видел льда, в отличие от многих россиян не уехал в Россию и, видимо, плохо подготовился индивидуально. Если через постоянные игры в новой обстановке Гусев сможет преодолеть этот кризис, «Флорида» получит очевидное усиление, совершив маленькую кражу.

Кстати, о кражах. Вполне вероятно, что «Флорида» сорвет настоящий куш. Менеджмент команды доказывает свой уровень делом: перед сезоном за копейки был подписан свободным агентом Дюклер, который был одним из лучших нападающих «Оттавы». Обычно игроки, разменивающие 20 шайб за сезон, к тому же находящиеся в хорошем возрасте, стоят гораздо больше $1,7 млн. Такая же ситуация с Гусевым. Никто не захотел брать нашего нападающего с тем контрактом, который у него был — $4,5 млн для многих неподъемная сумма, особенно в условиях пандемии и сохранения потолка зарплат на прежнем уровне. А вот после безусловного драфта отказов Никиту подписали за миллион (на деле он получит гораздо меньше, сезон близок к завершению) — конечно, самого нападающего такое падение в зарплате вряд ли обрадует, но теперь все в его руках: если сможет доказать своей игрой, что достоин большего, снова сможет повысить оклад.

Еще одним плюсом для обеих сторон будет возможная роль Никиты у Кенневилля. Его вполне могут попробовать в звене с Барковым и Дюклером (сейчас из-за травмы его заменяет Верхаге) — это те два партнера (особенно финн с русскими корнями), которые способны здорово прокачать нашего форварда: можно быть уверенными, что с ними Гусев начнет набирать очки и забрасывать шайбы. В прошлом сезоне и некоторое время до Юбердо с Барковым никогда не разводили. В этом сезоне после прощания с Дадоновым тренеры вынужденно пошли на этот шаг, дабы сделать нападение немного более универсальным — с приходом Гусева у команды будет еще одна опция для большинства и усиления топ-6.

Кенневилль — тоже тренер старой формации, но гораздо более гибкий, чем Рафф. При нем, разумеется, тоже нужно отрабатывать в обороне и играть по какой-никакой системе. Однако никакой посадки в запас и гноения на лавке от него ждать не придется — если Гусев наберет форму через игры, его будут использовать по полной. Мы прекрасно понимаем, что Никита даже на уровне НХЛ — игрок, способный делать разницу. А уж с такими партнерами, как Барков, подавно.

Почему можно быть уверенным, что Гусев заиграет во «Флориде»? При Кенневилле вышел на новый уровень Картер Верхаге, сидящий в запасе или выходивший в четвертом звене «Тампы», при нем же прекрасно смотрится Александр Веннберг, прошедший тяжелую школу Тортореллы в «Коламбусе», а сейчас, кажется, наслаждающийся жизнью и хоккеем в теплом атлантическом штате. Нет серьезных предпосылок, чтобы 28-летний нападающий из России не заиграл в солнечном штате. Да и у самого Никиты мотивации, несмотря на мизерный контракт, должно хватить — скорее всего, это его последний шанс в НХЛ.