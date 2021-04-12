«Вашингтон» разгромил «Бостон» в матче НХЛ со счетом 8:1

В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (8-я и 51-я минуты), Ларс Эллер (8, 54), Конор Шири (10, 25), Ник Дауд (37) и Том Уилсон (39). У проигравших отличился Крейг Смит (44). Российские хоккеисты столичного клуба Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сделали по одной результативной передаче. «Вашингтон» одержал свою крупнейшую победу в текущем сезоне НХЛ, «Бостон» — потерпел крупнейшее поражение.

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Овечкин набрал 37 очков (21 гол + 16 передач) в 38 матчах текущего сезона. В активе Кузнецова 21 очко (7+14) в 32 играх, на счету Орлова — 11 (5+6) в 37 встречах.

Хоккей НХЛ 2020-2021 Неделя 14, 12.04.2021, 2:00 Нью-Йорк Айлендерс 3 Нью-Йорк Рейнджерс 2 ОТ

«Вашингтон» вышел на первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 58 очков в 42 матчах. «Бостон» идет четвертым, имея в активе 48 очков в 39 играх. В следующем матче «Вашингтон» в ночь на среду примет «Филадельфию», а «Бостон» тогда же дома сыграет с «Баффало».

В другой встрече дня «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2. Российский нападающий гостей Виталий Кравцов в своем пятом матче в НХЛ сделал голевой пас и открыл счет набранным очкам в лиге. Ему 21 год, он был выбран «Рейнджерс» на драфте 2018 года под общим девятым номером, в мае 2019 года он подписал с клубом трехлетний контракт. Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 броска, а голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — 29.