Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Б
32
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
18
Хоккей. НХЛ
01:00
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
14
Хоккей. НХЛ
11.04
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
10
Все события
Фоторепортажи
60Медведева и Загитова станцевали под Las Ketchup, Косторная смеялась. Главные фото первого шоу Тутберидзе
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
09:42 (мск), источник: ТАСС

Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Даллас» в матче НХЛ

ТАСС, 12 апреля. «Нэшвилл» в серии буллитов победил «Даллас» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Райан Эллис (11-я минута) и Яков Тренин (23). У проигравших отличились Руп Хинтц (5) и Джейми Олексяк (29). Автором единственного реализованного буллита в послематчевой серии стал Райан Джохансен.

Тренин забросил четвертую шайбу в 32-м матче текущего сезона. Теперь на счету российского нападающего восемь очков (четыре гола + четыре передачи). Форвард «Далласа» Денис Гурьянов результативными действиями не отметился. Российский вратарь гостей Антон Худобин отразил 18 бросков.

«Нэшвилл» занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 47 очков в 43 матчах. «Даллас» идет шестым, имея в активе 41 очко в 40 встречах. В следующем матче «Нэшвилл» в ночь на среду примет «Тампу», а «Даллас» тогда же на своем льду сыграет с «Флоридой».

Нэшвилл Предаторз
3:2Б
1:1, 1:1, 0:0, 0:0
Даллас Старз
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
«Я был недостоин сборной России»: Гильерме – главный герой дерби
Овечкин умудрился уйти без голов при победе «Вашингтона» 8:1
«Головин был созидателем»: что пишут во Франции про россиянина
24-летняя Вероника Кудерметова стала первой ракеткой России
Олимпийский чемпион из России получил последний шанс в НХЛ
В «Спартаке» отреагировали на приезд Рангника на матч с «Локо»
«Это смешно»: Медведев — о решении организаторов «Ролан Гаррос»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь