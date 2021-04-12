Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Даллас» в матче НХЛ
ТАСС, 12 апреля. «Нэшвилл» в серии буллитов победил «Даллас» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 12 апреля. «Нэшвилл» в серии буллитов победил «Даллас» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Райан Эллис (11-я минута) и Яков Тренин (23). У проигравших отличились Руп Хинтц (5) и Джейми Олексяк (29). Автором единственного реализованного буллита в послематчевой серии стал Райан Джохансен.
Тренин забросил четвертую шайбу в 32-м матче текущего сезона. Теперь на счету российского нападающего восемь очков (четыре гола + четыре передачи). Форвард «Далласа» Денис Гурьянов результативными действиями не отметился. Российский вратарь гостей Антон Худобин отразил 18 бросков.
«Нэшвилл» занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 47 очков в 43 матчах. «Даллас» идет шестым, имея в активе 41 очко в 40 встречах. В следующем матче «Нэшвилл» в ночь на среду примет «Тампу», а «Даллас» тогда же на своем льду сыграет с «Флоридой».