Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Даллас» в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Райан Эллис (11-я минута) и Яков Тренин (23). У проигравших отличились Руп Хинтц (5) и Джейми Олексяк (29). Автором единственного реализованного буллита в послематчевой серии стал Райан Джохансен.

Тренин забросил четвертую шайбу в 32-м матче текущего сезона. Теперь на счету российского нападающего восемь очков (четыре гола + четыре передачи). Форвард «Далласа» Денис Гурьянов результативными действиями не отметился. Российский вратарь гостей Антон Худобин отразил 18 бросков.