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20:52 (мск), источник: Sport24

Источник: «Нью-Джерси» обменяет Куликова в «Эдмонтон»

Российский защитник клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз» Дмитрий Куликов, скорее всего, продолжит карьеру в «Эдмонтон Ойлерз».

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Источник: Sport24

Как сообщает бывший игрок лиги, а ныне аналитик и инсайдер Кевин Уикс, «Нью-Джерси» отправит россиянина в «Эдмонтон» в обмен на выбор на драфте.

В сезоне-2020/21 30-летний Куликов отдал 2 голевые передачи в 38 матчах. Его показатель полезности по сезону составляет «-4».

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