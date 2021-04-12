Источник: «Нью-Джерси» обменяет Куликова в «Эдмонтон»
Российский защитник клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз» Дмитрий Куликов, скорее всего, продолжит карьеру в «Эдмонтон Ойлерз».
Российский защитник клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз» Дмитрий Куликов, скорее всего, продолжит карьеру в «Эдмонтон Ойлерз».
Как сообщает бывший игрок лиги, а ныне аналитик и инсайдер Кевин Уикс, «Нью-Джерси» отправит россиянина в «Эдмонтон» в обмен на выбор на драфте.
В сезоне-2020/21 30-летний Куликов отдал 2 голевые передачи в 38 матчах. Его показатель полезности по сезону составляет «-4».