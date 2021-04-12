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12 апреля, источник: ТАСС

«Торонто» обменял российского хоккеиста Барабанова в «Сан-Хосе»

ТАСС, 12 апреля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» обменял российского нападающего Александра Барабанова в «Сан-Хосе». Об этом сообщает журналист телеканала TSN Фрэнк Серавалли в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник закрывается трансферное окно в НХЛ. За 26-летнего россиянина «Торонто» получил финского нападающего Антти Суомелу.

Барабанов не был задрафтован в НХЛ. Он подписал контракт с «Торонто» в апреле 2020 года. До этого выступал в Континентальной хоккейной лиге в составе петербургского СКА, вместе с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Россиянин не смог закрепиться в основном составе «Торонто», в текущем сезоне он провел 13 матчей и набрал 1 (0 голов + 1 передача) очко.

В составе сборной России Барабанов выиграл Олимпийские игры 2018 года.

«Торонто» идет на первом месте в таблице Северного дивизиона, имея в активе 59 очков в 41 игре. «Сан-Хосе» занимает шестую строчку в Западном дивизионе, набрав 40 очков в 40 матчах. За «Сан-Хосе» играет 23-летний российский защитник Николай Кныжов.

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