«Торонто» обменял российского хоккеиста Барабанова в «Сан-Хосе»

Барабанов не был задрафтован в НХЛ. Он подписал контракт с «Торонто» в апреле 2020 года. До этого выступал в Континентальной хоккейной лиге в составе петербургского СКА, вместе с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Россиянин не смог закрепиться в основном составе «Торонто», в текущем сезоне он провел 13 матчей и набрал 1 (0 голов + 1 передача) очко.