Агент Барабанова: Александр доволен обменом в «Сан-Хосе». Были и другие варианты

Лучший ли это вариант для Саши? Хороший вопрос. Много лет назад я научился у Элиотта Фридмана одной вещи: кому бы какой контракт ни дали, самое главное — если клиент доволен. В свое время Саша принял решение поехать в «Торонто», хотя у него были другие варианты. И сейчас он доволен этим обменом и готов к новому вызову, — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом Sport24 Максимом Самарцевым.