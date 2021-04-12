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12 апреля, источник: Sport24

Агент Барабанова: Александр доволен обменом в «Сан-Хосе». Были и другие варианты

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего Александра Барабанова, прокомментировал переход хоккеиста в «Сан-Хосе Шаркс».

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Источник: Sport24

«Торонто» обменял Барабанова на финского нападающего Антти Суомелу.

«Были ли варианты помимо «Сан-Хосе?» Да, однозначно, были варианты. Но клубы я не могу назвать. Мы готовились к обмену.

Лучший ли это вариант для Саши? Хороший вопрос. Много лет назад я научился у Элиотта Фридмана одной вещи: кому бы какой контракт ни дали, самое главное — если клиент доволен. В свое время Саша принял решение поехать в «Торонто», хотя у него были другие варианты. И сейчас он доволен этим обменом и готов к новому вызову, — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом Sport24 Максимом Самарцевым.

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