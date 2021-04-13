НХЛ перенесла матч регулярного чемпионата из-за ситуации в Миннесоте
ТАСС, 12 апреля. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» перенесен. Об этом сообщает
ТАСС, 12 апреля. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» перенесен. Об этом сообщает
В заявлении НХЛ говорится, что решение принято «из уважения к общественности».
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Матч должен был пройти 13 апреля (начало — 03:00 мск). В итоге встреча состоится 12 мая. «Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 51 очко в 40 матчах. «Сент-Луис» идет четвертым с 44 очками в 41 встрече.
С начала сезона-2020/21 НХЛ перенесла уже 55 матчей. Из них 49 —