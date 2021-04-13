«Торонто» уступил «Монреалю» в матче НХЛ. Михеев отдал голевую передачу

Голевую передачу Таваресу отдал российский нападающий Илья Михеев. Он набрал 15 очков (шесть голов + девять передач) в 42 матчах текущего сезона. Защитник «Монреаля» Александр Романов не сумел отличиться.

«Монреаль» набрал 45 очков в 39 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Северного дивизиона, «Торонто» прервал серию из шести побед и с 59 очками после 42 игр находится на первом месте. Следующий матч «Монреаль» проведет 15 апреля дома против «Калгари», который за день до этого сыграет на выезде с «Торонто».