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10:48 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» уступил «Монреалю» в матче НХЛ. Михеев отдал голевую передачу

ТАСС, 13 апреля. «Монреаль» со счетом 4:2 обыграл «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей голами отметились Томаш Татар (2-я и 58-я минуты), Ник Сузуки (8), Джош Андерсон (37). У «Торонто» отличились Остон Мэттьюс (30), Джон Таварес (35).

Голевую передачу Таваресу отдал российский нападающий Илья Михеев. Он набрал 15 очков (шесть голов + девять передач) в 42 матчах текущего сезона. Защитник «Монреаля» Александр Романов не сумел отличиться.

Официальный сайт НХЛ

«Монреаль» набрал 45 очков в 39 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Северного дивизиона, «Торонто» прервал серию из шести побед и с 59 очками после 42 игр находится на первом месте. Следующий матч «Монреаль» проведет 15 апреля дома против «Калгари», который за день до этого сыграет на выезде с «Торонто».

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4:2
2:0, 1:2, 1:0
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