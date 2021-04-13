Наказал американца за нелепую ошибку. Курьезный гол русского хоккеиста Дадонова в ворота топ-голкипера Хеллибака

Кажется, в ближайшее время российским болельщикам стоит начать гораздо пристальнее следить за матчами «Оттава Сенаторз». Да этот канадский клуб — беспросветный аутсайдер Национальной хоккейной лиги, но в этом-то и весь смысл. Именно русские игроки «Оттавы» одними из первых освободятся для участия в чемпионате мира, который в конце мая — начале июня примет Латвия. А с учетом того, что финиш регулярки НХЛ немного отодвинули из-за проблем с коронавирусом у отдельных команд, наших «сенаторов» вообще могут рассматривать как одних из лидеров национальной команды на первенстве планеты.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--62118d4f2192e97e394d" data-vnd="62118d4f2192e97e394d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=62118d4f2192e97e394d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В ночь с понедельника на вторник по московскому времени «Оттава» играла дома с «Виннипегом» и для россиян эта встреча сложилась очень по разному. Например, для Артема Анисимова — никак. Проводящий очень непростой сезон центрфорвард в начале апреля блеснул ассистентским хет-триком, но спустя четыре матча снова пропал из состава. Будущее Артема в лучшей лиге мира снова покрылось туманом.

Защитник Никита Зайцев провел не самый яркий вечер. Получив больше 28 минут айстайма, он ни разу не бросил по воротам, совершил пару хитов, заблокировал два броска и столько же раз отдал шайбу сопернику. А еще Никита находился на площадке во время обеих шайб «Джетс». В первом случае претензий к нему быть не может: «Оттава» играла в меньшинстве, а соперник очень качественно разыграл лишнего.

А вот в случае со вторым голом можно говорить об ошибке Зайцева — датчанин Николай Элерс наносил бросок как раз из-под 22-го номера.

Официальный сайт НХЛ

Неважно началась игра и для другого нашего оборонца Артема Зуба, который на этот раз выходил на лед в паре со шведским талантом Эриком Бреннстремом. Именно олимпийский чемпион схватил то удаление, после которого «Виннипег» открыл счет. Но эта неудача только раззадорила воспитанника хабаровского хоккея, который в итоге выдал один из своих лучших матчей в НХЛ.

Во-первых, Артем побил личный рекорд по игровому времени в одной встрече — он впервые провел на площадке больше 22 минут. Во-вторых, Зуб заработал показатель полезности «+3», такого в сильнейшей лиге планеты с ним тоже до сих пор не случалось. И пусть активного участия ни в одной заброшенной шайбе россиянин не принял — это не так уж важно. Тем более, после этого матча он вышел на первое место в сезонном рейтинге «полезности» среди игроков «Оттавы». Там у Зуба тоже значится «+3», столько же у Алекса Форментона, сыгравшего всего-то 9 раз, а у всех остальных хоккеистов этот показатель хуже. Серьезное достижение для оборонца третьей с конца команды чемпионата.

Зуб мог еще и голом отметиться, но добивая шайбу в пустой угол, бросил мимо ворот.

Ну, а главным русским героем вечера стал Евгений Дадонов. В этом году забивающий реже привычного форвард, отличился впервые за 5 матчей, зато сразу разразился победным голом. Благодарить за него Евгений должен одного из лучших вратарей НХЛ Коннора Хеллибака.

Тома Шабо бросил шайбу по направлению рамки «Виннипега» от средней линии, хоккейный снаряд запрыгал перед американским кипером и тот неуклюже отбил его перед собой. Наказание от Дадонова последовало мгновенно.

Официальный сайт НХЛ

«Оттава» победила первый раз за последние 5 игр, а Валерию Брагину, у которого после вылета СКА из розыгрыша Кубка Гагарина стало гораздо больше свободного времени, стоит поставить себе напоминания о следующих матчах «Сенаторз». Кажется, все четыре русских игрока этой команды могут помочь сборной в Латвии.