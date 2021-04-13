Русского вратаря бросили под самую грозную атаку Америки. Просветов не провалился против «Колорадо», но проиграл

«Парень провел всего один неполный матч в НХЛ, да и то попал под горячий “Колорадо”, так что тут не о чем говорить в принципе. Да, дебют, мягко говоря, не задался. Но, с другой стороны, помощи от защиты в том матче практически никакой не было. Вратарь, который дорос до уровня НХЛ, должен быть психологически устойчив и прекрасно понимать, что такие игры у каждого случаются», — говорил комментатор Кирилл Корнилов о дебютном матче в НХЛ 22-летнего русского голкипера «Аризоны» Ивана Просветова.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--62118d4f2192e97e394d" data-vnd="62118d4f2192e97e394d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=62118d4f2192e97e394d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Дебют в НХЛ для воспитанника московского ЦСКА превратился в сущий кошмар. Рик Токкет выпустил Просветова на замену Эдину Хиллу уже на 6 минуте встречи против «Колорадо»: счет к тому моменту был 4:1 в пользу Маккиннона и компании. И «сухим» Иван оставался недолго: менее чем через минуту после выхода нашего соотечественника на лед Йоонас Донской расстрелял русского голкипера и увеличил отрыв своей команды в счете, попутно став первым хоккеистом, забросившим шайбу в ворота Просветова в лучшей лиге мира.

В оставшееся до конца матча время Просветоов пропустил еще 4 шайбы, но его прямую вину в этом было бы трудно найти даже при большом желании. Оборона «Койотис» в той встрече была ужасна, а в одиночку остановить «Колорадо» в этом сезоне еще не удавалось никому.

«На игру выходил с хорошим настроем. Тяжело было сразу вклиниться, но, может, даже хорошо, что так произошло. В первом периоде тело еще горячее после разминки, было попроще. Не думал о счете, что играю в НХЛ с “Колорадо”. Просто старался ловить все шайбы, играть в свой лучший хоккей. В общем все ради команды», — говорил после матча российский голкипер.

В следующий раз Просветов вышел на лед спустя полторы недели, в третьем периоде матча против «Вегаса». Пропустив одну шайбу после четырех бросков, Иван вновь не сумел в полной мере продемонстрировать тренерскому штабу «Аризоны» свой уровень. Чтобы сделать хоть какие-то выводы о конкурентоспособности нашего вратаря в лучшей лиге мира, ему был необходим полный матч. И Токкет это прекрасно понимал: в восьмой по счету встрече против «Колорадо» в этом сезоне Просветов впервые в своей карьере вышел на лед в роли стартового голкипера клуба НХЛ.

Не исключено, что выбрав «Эвеланш» в качестве соперника для полноценного матча Просветова, тренерский штаб «койотов» хотел проверить моральное состояние своего вратаря и увидеть уровень его психологической устойчивости: не будем забывать, что дебют Ивана состоялся именно в игре против лучшей команды лиги, отгрузившей в ворота русского вратаря 5 шайб. К тому же атака клубе из Денвера — самая грозная в хоккейной Америке, 150 голов за 42 матча — результат феерический.

С точки зрения количества пропущенных шайб Просветов продемонстрировал прогресс: в этот раз подопечные Джареда Беднара поразили его ворота лишь трижды. И, как и в прошлый раз, усмотреть вину нашего голкипера в пропущенных шайбах крайне сложно: для наглядности рассмотрим каждую из них в отдельности.

Первый гол в исполнении Брендана Саада был забит после позиционной ошибки защитников «Аризоны»: форварда «Колорадо» оставили на пятаке в гордом одиночестве и предоставили массу времени, чтобы бывший нападающий «Чикаго» и «Коламбуса» сумел пополнить свой снайперский счет и забросить 13-ю шайбу в сезоне.

Официальный сайт НХЛ

Следующая шайба «Колорадо» случилась в большинстве: Макар сбросил хоккейный снаряд на Маккиннона, который пушечным выстрелом не оставил русскому голкиперу ни единого шанса.

Официальный сайт НХЛ

Ну и на десерт Маккиннон и компания припасли шайбу Рантанена, который вновь чувствовал себя на чужом пятаке как дома: Экман-Ларссон упустил финского снайпера, позволив тому после проникающего паса Маккиннона быстрым броском в очередной раз огорчить Просветова. Какие могут быть претензии к нашему соотечественнику при такой игре «Аризоны» в обороне?

Официальный сайт НХЛ

«Он был хорош. У него было не много работы 5 на 5, но это тяжелая битва — играть против одной из лучших команд лиги. Иван впервые начал игру в старте, хотя он должен быть в Тусоне (фарм-клуб “Аризоны” — прим. — Sport24), но он здесь. Я думаю, что он хорошо поработал», — сказал главный тренер «койотов» Рик Токкет после окончания встречи.

Русский голкипер «Аризоны» пока не одержал первую победу в НХЛ. Однако его игра оставляет приятное впечатление: Ивану удается сводить собственные ошибки к минимуму и в некоторых моментах откровенно выручать свою команду. Теперь остается ждать помощи от обороны «Койотис»: если защитники перестанут допускать грубые ошибки вблизи своих ворот, то первая победа Просветова в НХЛ не заставит себя долго ждать.