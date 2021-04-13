Русского вратаря бросили под самую грозную атаку Америки. Просветов не провалился против «Колорадо», но проиграл
На этот раз Иван пропустил 3 шайбы.
На этот раз Иван пропустил 3 шайбы.
«Парень провел всего один неполный матч в НХЛ, да и то попал под горячий “Колорадо”, так что тут не о чем говорить в принципе. Да, дебют, мягко говоря, не задался. Но, с другой стороны, помощи от защиты в том матче практически никакой не было. Вратарь, который дорос до уровня НХЛ, должен быть психологически устойчив и прекрасно понимать, что такие игры у каждого случаются», — говорил комментатор Кирилл Корнилов о дебютном матче в НХЛ 22-летнего русского голкипера «Аризоны» Ивана Просветова.
Дебют в НХЛ для воспитанника московского ЦСКА превратился в сущий кошмар. Рик Токкет выпустил Просветова на замену Эдину Хиллу уже на 6 минуте встречи против «Колорадо»: счет к тому моменту был 4:1 в пользу Маккиннона и компании. И «сухим» Иван оставался недолго: менее чем через минуту после выхода нашего соотечественника на лед Йоонас Донской расстрелял русского голкипера и увеличил отрыв своей команды в счете, попутно став первым хоккеистом, забросившим шайбу в ворота Просветова в лучшей лиге мира.
В оставшееся до конца матча время Просветоов пропустил еще 4 шайбы, но его прямую вину в этом было бы трудно найти даже при большом желании. Оборона «Койотис» в той встрече была ужасна, а в одиночку остановить «Колорадо» в этом сезоне еще не удавалось никому.
«На игру выходил с хорошим настроем. Тяжело было сразу вклиниться, но, может, даже хорошо, что так произошло. В первом периоде тело еще горячее после разминки, было попроще. Не думал о счете, что играю в НХЛ с “Колорадо”. Просто старался ловить все шайбы, играть в свой лучший хоккей. В общем все ради команды», — говорил после матча российский голкипер.
В следующий раз Просветов вышел на лед спустя полторы недели, в третьем периоде матча против «Вегаса». Пропустив одну шайбу после четырех бросков, Иван вновь не сумел в полной мере продемонстрировать тренерскому штабу «Аризоны» свой уровень. Чтобы сделать хоть
Не исключено, что выбрав «Эвеланш» в качестве соперника для полноценного матча Просветова, тренерский штаб «койотов» хотел проверить моральное состояние своего вратаря и увидеть уровень его психологической устойчивости: не будем забывать, что дебют Ивана состоялся именно в игре против лучшей команды лиги, отгрузившей в ворота русского вратаря 5 шайб. К тому же атака клубе из Денвера — самая грозная в хоккейной Америке, 150 голов за 42 матча — результат феерический.
Первый гол в исполнении Брендана Саада был забит после позиционной ошибки защитников «Аризоны»: форварда «Колорадо» оставили на пятаке в гордом одиночестве и предоставили массу времени, чтобы бывший нападающий «Чикаго» и «Коламбуса» сумел пополнить свой снайперский счет и забросить 13-ю шайбу в сезоне.
Следующая шайба «Колорадо» случилась в большинстве: Макар сбросил хоккейный снаряд на Маккиннона, который пушечным выстрелом не оставил русскому голкиперу ни единого шанса.
Ну и на десерт Маккиннон и компания припасли шайбу Рантанена, который вновь чувствовал себя на чужом пятаке как дома:
«Он был хорош. У него было не много работы 5 на 5, но это тяжелая битва — играть против одной из лучших команд лиги. Иван впервые начал игру в старте, хотя он должен быть в Тусоне (фарм-клуб “Аризоны” — прим. — Sport24), но он здесь. Я думаю, что он хорошо поработал», — сказал главный тренер «койотов» Рик Токкет после окончания встречи.
Русский голкипер «Аризоны» пока не одержал первую победу в НХЛ. Однако его игра оставляет приятное впечатление: Ивану удается сводить собственные ошибки к минимуму и в некоторых моментах откровенно выручать свою команду. Теперь остается ждать помощи от обороны «Койотис»: если защитники перестанут допускать грубые ошибки вблизи своих ворот, то первая победа Просветова в НХЛ не заставит себя долго ждать.
Максим Самарцев