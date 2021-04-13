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11:47 (мск), источник: ТАСС

Дубль Волкова помог «Анахайму» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ

ТАСС, 13 апреля. «Анахайм» со счетом 4:0 обыграл «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

Заброшенные шайбы на счету Максима Комтуа (2-я минута), Александра Волкова (9, 13) и Рикарда Ракелля (44).

Официальный сайт НХЛ

На счету Волкова шесть заброшенных шайб в 25 матчах, в составе «Анахайма» он отметился тремя голами за шесть игр. Также 23-летний россиянин провел 19 матчей в регулярном чемпионате нынешнего сезона за «Тампу» и набрал пять очков (три гола + две передачи). 25 марта он стал хоккеистом «Анахайма» в результате обмена. Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не отметился результативными действиями.

«Анахайм» занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 33 очка в 43 матчах. «Сан-Хосе» находится на шестой позиции с 40 очками за 41 игру. Следующий матч команды проведут 15 апреля в Сан-Хосе.

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