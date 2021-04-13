Дубль Волкова помог «Анахайму» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ

На счету Волкова шесть заброшенных шайб в 25 матчах, в составе «Анахайма» он отметился тремя голами за шесть игр. Также 23-летний россиянин провел 19 матчей в регулярном чемпионате нынешнего сезона за «Тампу» и набрал пять очков (три гола + две передачи). 25 марта он стал хоккеистом «Анахайма» в результате обмена. Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не отметился результативными действиями.