Панарин признан лучшим россиянином недели в НХЛ

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29-летний нападающий в четырех матчах набрал шесть очков по системе «гол плюс пас», забросив одну шайбу и сделав пять результативных передач. Рейнджерс в этих встречах одержали две победы и потерпели два поражения.

Вторым лучшим россиянином недели стал вратарь «Даллас Старс» Антон Худобин, который помог своей команде выиграть два поединка из трех. Голкипер отразил 95 процентов бросков и пропускал в среднем 1,3 шайбы за игру.

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