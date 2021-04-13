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13:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Панарин признан лучшим россиянином недели в НХЛ

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой недели среди российских хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

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29-летний нападающий в четырех матчах набрал шесть очков по системе «гол плюс пас», забросив одну шайбу и сделав пять результативных передач. Рейнджерс в этих встречах одержали две победы и потерпели два поражения.

Вторым лучшим россиянином недели стал вратарь «Даллас Старс» Антон Худобин, который помог своей команде выиграть два поединка из трех. Голкипер отразил 95 процентов бросков и пропускал в среднем 1,3 шайбы за игру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Замкнул тройку лучших россиян еще один вратарь — Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс». Он помог выиграть своей команде два матча из двух, благодаря чему островитяне догнали лидера Восточного дивизиона «Вашингтон Кэпиталс».

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