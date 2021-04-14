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09:50 (мск), источник: Sport24

Жену и сына Овечкина наконец-то пустили на трибуну. Ови их не подвел — забил 728-й гол в НХЛ и отдал пас другу

Крутой вечер для «Вашингтона» и его капитана.

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Домашний матч против «Филадельфии» был особенным для «Вашингтона» по нескольким причинам. Во-первых, в этой игре за столичный клуб дебютировал канадский форвард Энтони Манта, которого в дедлайн выменяли из «Детройта» на Якуба Врану. У этого трейда появилась красивая история, которой накануне встречи с «Флайерз» поделился журналист Тарик Эль Башир:

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«Манта говорит, что вчера он проснулся перед игрой с «Калгари» и узнал, что его обменяли в Вашингтон. Сел в лимузин, пообедал в дороге и через несколько часов прибыл в столицу США. Он действительно проспал звонок Стива Айзермана. Проснулся от текста, в котором говорилось: «Позвони мне как можно скорее», — написал в твиттере журналист Тарик Эль-Башир.

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Не менее красивым получился и дебют Манты. Еще в первом периоде канадец заработал первый результативный балл в форме «столичных». На синей линии своей зоны он поделился шайбой с Коннором Шири, тот протащил ее через всю площадку, а голевой бросок нанес Том Уилсон. Таким не самым привычным способом хозяев реализовали большинство.

Официальный сайт НХЛ

Ну, а во второй двадцатиминутке Манта забил сам. Получив скидку от Ти Джея Оши, он сначала купил защитника на ложном замахе и почти сразу же упаковал шайбу в девятку кистевым выстрелом. Идеальный дебют!

Официальный сайт НХЛ

Вторая причина, по которой для игроков «Вашингтона» это был не рядовой вечер — на трибуны наконец-то пустили членов их семей. Болельщики начнут возвращаться на «Кэпитал-уан арену» 27 апреля, пока же хоккеистов поддерживают самые близкие. Так впервые в сезоне за матчем Александра Овечкина смогли вживую понаблюдать жена Анастасия и сын Сергей.

Овечкин не разочаровал своего наследника. Для начала он неожиданно включил свой диспетчерский скилл. Вместо того, чтобы привычно зарядить по рамке при розыгрыше большинства, Ови довольно тонкой передачей отыскал друга и партнера Никласа Бэкстрема. Пас получился слегка неудобным, но швед справился.

Официальный сайт НХЛ

Не мог Ови оставить двух своих фанатов и без гола. Для этого ему снова понадобилось удаление у «Филадельфии» и диагональная передача в левый круг вбрасывания от Уилсона. Тут уже Александр Великий не стал придумывать ничего эксклюзивного, а просто взял да и забросил 728-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. До места в топ-5 лучших снайперов в истории, которое пока занимает Марсель Дионн, осталось каких-то 4 шага.

Официальный сайт НХЛ

Третья причина особенности противостояния с «летчиками» — возможная победа выводила бы «столичных» на чистое первое место в дивизионе. Со своей миссией они справились максимально уверенно, раздавив соперника со счетом 6:1. Кажется, этот хоккейный вечер для столицы США получился идеальным.

Артём Гаев

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Вашингтон Кэпиталз
6:1
4:1, 1:0, 1:0
Филадельфия Флайерз
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