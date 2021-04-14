Жену и сына Овечкина наконец-то пустили на трибуну. Ови их не подвел — забил 728-й гол в НХЛ и отдал пас другу
Крутой вечер для «Вашингтона» и его капитана.
Крутой вечер для «Вашингтона» и его капитана.
Домашний матч против «Филадельфии» был особенным для «Вашингтона» по нескольким причинам.
«Манта говорит, что вчера он проснулся перед игрой с «Калгари» и узнал, что его обменяли в Вашингтон. Сел в лимузин, пообедал в дороге и через несколько часов прибыл в столицу США. Он действительно проспал звонок Стива Айзермана. Проснулся от текста, в котором говорилось: «Позвони мне как можно скорее», — написал в твиттере журналист Тарик
Не менее красивым получился и дебют Манты. Еще в первом периоде канадец заработал первый результативный балл в форме «столичных». На синей линии своей зоны он поделился шайбой с Коннором Шири, тот протащил ее через всю площадку, а голевой бросок нанес Том Уилсон. Таким не самым привычным способом хозяев реализовали большинство.
Ну, а во второй двадцатиминутке Манта забил сам. Получив скидку от Ти Джея Оши, он сначала купил защитника на ложном замахе и почти сразу же упаковал шайбу в девятку кистевым выстрелом. Идеальный дебют!
Вторая причина, по которой для игроков «Вашингтона» это был не рядовой вечер — на трибуны
Овечкин не разочаровал своего наследника. Для начала он неожиданно включил свой диспетчерский скилл. Вместо того, чтобы привычно зарядить по рамке при розыгрыше большинства, Ови довольно тонкой передачей отыскал друга и партнера Никласа Бэкстрема. Пас получился слегка неудобным, но швед справился.
Не мог Ови оставить двух своих фанатов и без гола. Для этого ему снова понадобилось удаление у «Филадельфии» и диагональная передача в левый круг вбрасывания от Уилсона. Тут уже Александр Великий не стал придумывать ничего эксклюзивного, а просто взял да и забросил 728-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. До места в топ-5 лучших снайперов в истории, которое пока занимает Марсель Дионн, осталось
Третья причина особенности противостояния с «летчиками» — возможная победа выводила бы «столичных» на чистое первое место в дивизионе. Со своей миссией они справились максимально уверенно, раздавив соперника со счетом 6:1. Кажется, этот хоккейный вечер для столицы США получился идеальным.
Артём Гаев