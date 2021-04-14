«Даллас» уступил «Флориде» в матче НХЛ. Худобин отразил 28 бросков

В составе победителей отличились Александр Барков (12-я минута), Радко Гудас (23) и Фрэнк Ватрано (64). У проигравших шайбы забросили Джейсон Робертсон (13) и Джо Павелски (49).

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 28 бросков по своим воротам, его одноклубник Денис Гурьянов не отметился результативными действиями.

Официальный сайт НХЛ

«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 42 очка после 41 игры. «Флорида» прервала серию из трех поражений и находится на третьей позиции с 58 очками после 43 игр. Следующий матч «Даллас» проведет 16 апреля дома против «Коламбуса». «Флорида» в тот же день сыграет на выезде с «Тампой».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--172e6861adc6d78c7d26" data-vnd="172e6861adc6d78c7d26" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=172e6861adc6d78c7d26" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.