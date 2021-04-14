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11:02 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» уступил «Флориде» в матче НХЛ. Худобин отразил 28 бросков

ТАСС, 14 апреля. «Флорида» обыграла «Даллас» в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей отличились Александр Барков (12-я минута), Радко Гудас (23) и Фрэнк Ватрано (64). У проигравших шайбы забросили Джейсон Робертсон (13) и Джо Павелски (49).

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 28 бросков по своим воротам, его одноклубник Денис Гурьянов не отметился результативными действиями.

Официальный сайт НХЛ

«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 42 очка после 41 игры. «Флорида» прервала серию из трех поражений и находится на третьей позиции с 58 очками после 43 игр. Следующий матч «Даллас» проведет 16 апреля дома против «Коламбуса». «Флорида» в тот же день сыграет на выезде с «Тампой».

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В других матчах игрового дня «Бостон» дома обыграл «Баффало» (3:2, в серии буллитов), «Калгари» на выезде одолел «Торонто» (3:2, в овертайме). «Нэшвилл» на своей площадке разгромил «Тампу» (7:2), в составе победителей голевой передачей отметился нападающий Яков Тренин, у проигравших результативный пас на счету защитника Михаила Сергачева.

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