«Даллас» уступил «Флориде» в матче НХЛ. Худобин отразил 28 бросков
ТАСС, 14 апреля. «Флорида» обыграла «Даллас» в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 14 апреля. «Флорида» обыграла «Даллас» в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Александр Барков (12-я минута), Радко Гудас (23) и Фрэнк Ватрано (64). У проигравших шайбы забросили Джейсон Робертсон (13) и Джо Павелски (49).
Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 28 бросков по своим воротам, его одноклубник Денис Гурьянов не отметился результативными действиями.
«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 42 очка после 41 игры. «Флорида» прервала серию из трех поражений и находится на третьей позиции с 58 очками после 43 игр. Следующий матч «Даллас» проведет 16 апреля дома против «Коламбуса». «Флорида» в тот же день сыграет на выезде с «Тампой».
В других матчах игрового дня «Бостон» дома обыграл «Баффало» (3:2, в серии буллитов), «Калгари» на выезде одолел «Торонто» (3:2, в овертайме). «Нэшвилл» на своей площадке разгромил «Тампу» (7:2), в составе победителей голевой передачей отметился нападающий Яков Тренин, у проигравших результативный пас на счету защитника Михаила Сергачева.