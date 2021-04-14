Русских должны носить на руках в Нью-Йорке. Панарин забил, у Бучневича — 20000-я шайба клуба, у Шестеркина — сухарь
Они очень хотят в
Они очень хотят в
«Если смотреть на игру “Рейнджерс” в последнее время, то шансы на выход в
Под его словами, скорее всего, готовы подписаться многие болельщики из нашей страны: попадание или непопадание «синерубашечников» в
Яркий пример — выездная встреча с «Нью-Джерси», которая состоялась в ночь со вторника на среду по московскому времени. Загибайте пальцы. Первая шайба «Нью-Йорка» в этой игре была забита при непосредственном участии россиян. Павел Бучневич отдал передачу в среднюю зону, там за нее поборолся Виталий Кравцов, в результате чего к воротам «Дэвилз» прорвался Мика Зибанежад. Результативные ассисты могли получить и Бучневич, и Кравцов, но повтор показал, что Виталий шайбы не коснулся, второго результативного балла в НХЛ ему придется подождать.
Второй гол «синерубашечников» этим вечером забил Артемий Панарин. Здесь стоит отдать должное тонкой передаче Филипа Хитила, ну, а само взятие ворот стало историческим. Благодаря ему Артемий набрал 138-й результативный балл в 100 первых играх за «Нью-Йорк», побив рекорд франшизы, принадлежавший до этого Марку Мессье. Те, кто хейтил боссов «Рейнджерс» за огромный контракт Хлебушка,
Наконец, и третья шайба гостей стала делом рук российского хоккеиста. Казалось бы, ничего необычного — Бучневич просто поразил пустые ворота после того, как «Нью-Джерси» заменил голкипера на шестого полевого игрока. Вот только этот гол стал — внимание — 20000-м в истории «Рейнджерс». Удивительный момент для команды в целом и лично Павла!
Но и это еще не все. «Дэвилз», уже не имеющие никаких шансов на
У «Нью-Йорка» осталось 14 матчей, чтобы отыграть 4-очковое отставание от «Бостона», которое усугубляется двумя играми в запасе, имеющимися у «Брюинз». Если «Рейнджерс» заберутся в
Артём Гаев