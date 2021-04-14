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09:36 (мск), источник: Sport24

Русских должны носить на руках в Нью-Йорке. Панарин забил, у Бучневича — 20000-я шайба клуба, у Шестеркина — сухарь

Они очень хотят в плей-офф.

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«Если смотреть на игру “Рейнджерс” в последнее время, то шансы на выход в плей-офф у них определенно появились. Вся команда играет хорошо: помимо надежной обороны у них появилась определенная легкость в нападении, они создают моменты и — что важно — реализуют их. На этом фоне еще и начала валиться “Филадельфия”. Поэтому для меня одна из самых больших интриг в конце сезона НХЛ состоит в том, сумеет ли “Рейнджерс” попасть в четверку», — сказал в недавнем интервью Sport24 комментатор НХЛ Виталий Магранов.

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Под его словами, скорее всего, готовы подписаться многие болельщики из нашей страны: попадание или непопадание «синерубашечников» в плей-офф — пожалуй, главный русский вопрос оставшейся части регулярки. Во-первых, потому что от него во многом зависит состав сборной на чемпионате мира — «Нью-Йорк» мог бы помочь Валерию Брагину сразу 4−5 игроками. Во-вторых, если «Рейнджерс» все-таки заберутся в розыгрыш Кубка Стэнли, благодарить за это нужно будет именно наших звезд. Прямо сейчас они тащат команду на своих плечах.

Яркий пример — выездная встреча с «Нью-Джерси», которая состоялась в ночь со вторника на среду по московскому времени. Загибайте пальцы. Первая шайба «Нью-Йорка» в этой игре была забита при непосредственном участии россиян. Павел Бучневич отдал передачу в среднюю зону, там за нее поборолся Виталий Кравцов, в результате чего к воротам «Дэвилз» прорвался Мика Зибанежад. Результативные ассисты могли получить и Бучневич, и Кравцов, но повтор показал, что Виталий шайбы не коснулся, второго результативного балла в НХЛ ему придется подождать.

Официальный сайт НХЛ

Второй гол «синерубашечников» этим вечером забил Артемий Панарин. Здесь стоит отдать должное тонкой передаче Филипа Хитила, ну, а само взятие ворот стало историческим. Благодаря ему Артемий набрал 138-й результативный балл в 100 первых играх за «Нью-Йорк», побив рекорд франшизы, принадлежавший до этого Марку Мессье. Те, кто хейтил боссов «Рейнджерс» за огромный контракт Хлебушка, теперь-то точно должны переобуваться.

Официальный сайт НХЛ

Наконец, и третья шайба гостей стала делом рук российского хоккеиста. Казалось бы, ничего необычного — Бучневич просто поразил пустые ворота после того, как «Нью-Джерси» заменил голкипера на шестого полевого игрока. Вот только этот гол стал — внимание — 20000-м в истории «Рейнджерс». Удивительный момент для команды в целом и лично Павла!

Официальный сайт НХЛ

Но и это еще не все. «Дэвилз», уже не имеющие никаких шансов на плей-офф, бились этим вечером достойно и вполне могли претендовать на очки, но против был вратарь «рейнджеров» Игорь Шестеркин. У него — 27 спасений и первый сухарь в Национальной хоккейной лиге. Просто фантастика!

У «Нью-Йорка» осталось 14 матчей, чтобы отыграть 4-очковое отставание от «Бостона», которое усугубляется двумя играми в запасе, имеющимися у «Брюинз». Если «Рейнджерс» заберутся в плей-офф, их фанаты обязаны будут носить русских хоккеистов на руках. Впрочем начинать делать это они могут уже сейчас — Панарин и компания этого точно заслуживают.

Артём Гаев

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0:3
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