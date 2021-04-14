Российский голкипер «Рейнджерс» Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ
ТАСС, 14 апреля. Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
ТАСС, 14 апреля. Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В ночь на среду «Рейнджерс» победили «Нью-Джерси» со счетом 3:0, Шестеркин отразил 27 бросков и провел первый матч «на ноль» в НХЛ.
Первой звездой дня стал форвард «Нэшвилла» Виктор Арвидссон, забросивший две шайбы и отдавший одну голевую передачу в домашнем матче с «Тампой» (7:2).
Третьей звездой дня признан нападающий «Вашингтона» Энтони Манта, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей в домашнем матче с «Филадельфией» (6:1). Манта провел первый матч за столичный клуб, он стал игроком «Вашингтона» 12 апреля, перейдя из «Детройта» в результате обмена.