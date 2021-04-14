Российский голкипер «Рейнджерс» Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

В ночь на среду «Рейнджерс» победили «Нью-Джерси» со счетом 3:0, Шестеркин отразил 27 бросков и провел первый матч «на ноль» в НХЛ.

Первой звездой дня стал форвард «Нэшвилла» Виктор Арвидссон, забросивший две шайбы и отдавший одну голевую передачу в домашнем матче с «Тампой» (7:2).

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