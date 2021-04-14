Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Флорида Пантерз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
72
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз
Калгари Флэймз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Б
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
61
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
03
Все события
Фоторепортажи
8МЮ победил «Гранаду» в матче ¼ финала ЛЕ
10«Спартак» победил в Ростове-на-Дону впервые за 8 лет
12:14 (мск), источник: ТАСС

Российский голкипер «Рейнджерс» Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 14 апреля. Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Наверх
Источник: AP 2020

В ночь на среду «Рейнджерс» победили «Нью-Джерси» со счетом 3:0, Шестеркин отразил 27 бросков и провел первый матч «на ноль» в НХЛ.

Первой звездой дня стал форвард «Нэшвилла» Виктор Арвидссон, забросивший две шайбы и отдавший одну голевую передачу в домашнем матче с «Тампой» (7:2).

Во время загрузки произошла ошибка.

Третьей звездой дня признан нападающий «Вашингтона» Энтони Манта, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей в домашнем матче с «Филадельфией» (6:1). Манта провел первый матч за столичный клуб, он стал игроком «Вашингтона» 12 апреля, перейдя из «Детройта» в результате обмена.

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Жену и сына Овечкина пустили на трибуну. Ови забил и отдал пас
У «Челси» рекорд по выходам в полуфинал ЛЧ для клубов АПЛ
Продолжение следует. РФС наказал Гилерме и «Спартак»
«Даллас» уступил «Флориде» в НХЛ. Худобин отразил 28 бросков
Панарин забил, у Бучневича - 20000-я шайба «Рейнджерс»: видео
Полузащитник «Рубина» стал самым подорожавшим футболистом РПЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь