Панарин установил еще один клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс»

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Юбилейной для нападающего стала выездная игра против «Нью-Джерси Дэвилс» (3:0), в которой россиянин отметился голом. Таким образом, Панарин на одно очко превзошел достижение Марка Мессье, который в дебютных 100 поединках набрал 137 очков по системе «гол плюс пас».

10 апреля Панарин также установил клубный рекорд. Россиянин превзошел достижение Мессье по количеству голевых передач в дебютных 100 матчах за «Рейнджерс».

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