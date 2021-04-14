Александр Радулов и Бен Бишоп пропустят оставшуюся часть сезона НХЛ
«Даллас» 14 апреля на официальном сайте объявил, что нападающий Александр Радулов и голкипер Бен Бишоп больше не сыграют в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.
«Даллас» 14 апреля на официальном сайте объявил, что нападающий Александр Радулов и голкипер Бен Бишоп больше не сыграют в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.
Генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл объявил, что российскому форварду потребуется операция.
Радулов вернулся в состав 14 марта 2021 года, однако уже спустя 16 дней вновь оказался помещен в список травмированных. В нынешнем сезоне 34-летний форвард провел 11 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «+8».
34-летний Бишоп ни разу не появился на льду в этом регулярном чемпионате. В межсезонье он перенес операцию на колене.