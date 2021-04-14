Александр Радулов и Бен Бишоп пропустят оставшуюся часть сезона НХЛ

Радулов вернулся в состав 14 марта 2021 года, однако уже спустя 16 дней вновь оказался помещен в список травмированных. В нынешнем сезоне 34-летний форвард провел 11 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «+8».