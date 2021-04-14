Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
41
Хоккей. НХЛ
15.04
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
15.04
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
15.04
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
15.04
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
15.04
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» победил в Ростове-на-Дону впервые за 8 лет
26AMC Fight Nights 100 в Москве
20:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Радулов и Бен Бишоп пропустят оставшуюся часть сезона НХЛ

«Даллас» 14 апреля на официальном сайте объявил, что нападающий Александр Радулов и голкипер Бен Бишоп больше не сыграют в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Наверх
Источник: nhl.com

Генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл объявил, что российскому форварду потребуется операция.

Радулов вернулся в состав 14 марта 2021 года, однако уже спустя 16 дней вновь оказался помещен в список травмированных. В нынешнем сезоне 34-летний форвард провел 11 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «+8».

Во время загрузки произошла ошибка.

34-летний Бишоп ни разу не появился на льду в этом регулярном чемпионате. В межсезонье он перенес операцию на колене.

 Самые красивые спортсменки на чемпионате России по плаванию
Американцы вспомнили о бойкоте Олимпиады в Пекине. Кто же может их поддержать
Спрогнозировано место России в общем зачете Олимпиады в Токио
Златана Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года
Kicker: Флик вскоре объявит об уходе из «Баварии»
Тренер сборной России: Исключений для Ефимовой делать не будем
«Боруссия» принимает «Манчестер Сити» в 1/4 ЛЧ (трансляция)
Сергей Андронов: В ЦСКА работает легенда хоккея
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь