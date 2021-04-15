«Миннесота» обыграла «Аризону» в матче НХЛ. Капризов сделал результативную передачу
ТАСС, 14 апреля. «Миннесота» одержала победу над «Аризоной» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 14 апреля. «Миннесота» одержала победу над «Аризоной» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матс Цуккарелло (17-я, 45-я минуты), Зак Паризе (28), Ник Бонино (40) и Джаред Сперджен (46). В эпизоде с голом Бонино результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов, который набрал 35-е очко (16 голов + 19 передач) в дебютном сезоне в НХЛ. У проигравших отличились Джейкоб Чичран (23) и Фил Кессел (49), российский защитник Илья Любушкин результативными действиями не отметился.
В турнирной таблице Западного дивизиона «Миннесота» занимает третье место, набрав 53 очка в 41 матче. «Аризона», имея в активе после 44 игр 43 очка, идет пятой.
В следующем матче «Миннесота» 17 апреля примет «Сан-Хосе», «Аризона» 18 апреля дома сыграет с «Сент-Луисом».