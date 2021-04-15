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00:00 (мск), источник: ТАСС

«Миннесота» обыграла «Аризону» в матче НХЛ. Капризов сделал результативную передачу

ТАСС, 14 апреля. «Миннесота» одержала победу над «Аризоной» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матс Цуккарелло (17-я, 45-я минуты), Зак Паризе (28), Ник Бонино (40) и Джаред Сперджен (46). В эпизоде с голом Бонино результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов, который набрал 35-е очко (16 голов + 19 передач) в дебютном сезоне в НХЛ. У проигравших отличились Джейкоб Чичран (23) и Фил Кессел (49), российский защитник Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

В турнирной таблице Западного дивизиона «Миннесота» занимает третье место, набрав 53 очка в 41 матче. «Аризона», имея в активе после 44 игр 43 очка, идет пятой.

В следующем матче «Миннесота» 17 апреля примет «Сан-Хосе», «Аризона» 18 апреля дома сыграет с «Сент-Луисом».

Миннесота Уайлд
5:2
1:0, 2:1, 2:1
Аризона Койотс
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