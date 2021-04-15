Хоккеист «Оттавы» Зайцев получил травму на предматчевой разминке
ТАСС, 15 апреля. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» Никита Зайцев пропустит матч регулярного чемпионата против «Виннипега»
ТАСС, 15 апреля. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» Никита Зайцев пропустит матч регулярного чемпионата против «Виннипега»
По информации Миллера, Зайцев получил повреждение на предматчевой разминке. 29-летнего защитника заменит 20-летний канадец Джейкоб
В нынешнем сезоне Зайцев провел за «Оттаву» 43 матча, в которых отметился одним голом и 11 результативными передачами. За команду также выступают защитник Артем Зуб и нападающие Евгений Дадонов и Артем Анисимов.
«Оттава» занимает последнее, седьмое место в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 32 очка в 43 матчах.