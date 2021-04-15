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08:57 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Оттавы» Зайцев получил травму на предматчевой разминке

ТАСС, 15 апреля. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» Никита Зайцев пропустит матч регулярного чемпионата против «Виннипега» из-за травмы. Об этом сообщает журналист телеканала TSN Горд Миллер.

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Источник: AP 2020

По информации Миллера, Зайцев получил повреждение на предматчевой разминке. 29-летнего защитника заменит 20-летний канадец Джейкоб Бернард-Докер. Матч «Оттава» — «Виннипег» пройдет в ночь на 15 апреля и начнется в 02:00 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне Зайцев провел за «Оттаву» 43 матча, в которых отметился одним голом и 11 результативными передачами. За команду также выступают защитник Артем Зуб и нападающие Евгений Дадонов и Артем Анисимов.

«Оттава» занимает последнее, седьмое место в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 32 очка в 43 матчах.

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