«Сент-Луис» уступил «Колорадо» в матче НХЛ. Тарасенко отдал голевую передачу

В составе победителей шайбы забросили Пьерр Белльмар (11-я минута), Джейти Компер (23) Микко Рантанен (26), Брэндон Саад (32). У проигравших отличились Винс Данн (16) и Майк Хоффман (46, 57).

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал голевую передачу, набрав 11 очков (три гола + восемь передач) в 18 матчах текущего сезона. Его одноклубник Иван Барбашев и форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин очков не набрали.

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«Сент-Луис» занимает четвертое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 44 очка в 42 матчах. «Колорадо» одержал четвертую победу подряд и идет первым с 64 очками после 43 игр.

Следующий матч «Колорадо» проведет 17 апреля дома против «Лос-Анджелеса», «Сент-Луис» 18 апреля приедет в гости к «Аризоне».