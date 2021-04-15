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09:31 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» уступил «Колорадо» в матче НХЛ. Тарасенко отдал голевую передачу

ТАСС, 15 апреля. «Колорадо» обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Пьерр Белльмар (11-я минута), Джейти Компер (23) Микко Рантанен (26), Брэндон Саад (32). У проигравших отличились Винс Данн (16) и Майк Хоффман (46, 57).

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал голевую передачу, набрав 11 очков (три гола + восемь передач) в 18 матчах текущего сезона. Его одноклубник Иван Барбашев и форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин очков не набрали.

Официальный сайт НХЛ

«Сент-Луис» занимает четвертое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 44 очка в 42 матчах. «Колорадо» одержал четвертую победу подряд и идет первым с 64 очками после 43 игр.

Следующий матч «Колорадо» проведет 17 апреля дома против «Лос-Анджелеса», «Сент-Луис» 18 апреля приедет в гости к «Аризоне».

В других матчах игрового дня «Калгари» на выезде обыграл «Монреаль» (4:1), «Виннипег» — «Оттаву» (3:2).

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Сент-Луис Блюз
3:4
1:1, 0:3, 2:0
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