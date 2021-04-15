Русская звезда не поможет своей команде в битве за плей-офф. Радулов ложится на операцию и вернется только осенью
На чемпионате мира его тоже ждать не стоит.
На чемпионате мира его тоже ждать не стоит.
Выход в финал Кубка Стэнли-2020 дорого обошелся «Далласу».
Генеральный менеджер клуба Джим Нил подтвердил, что русский форвард ложится на операцию по восстановлению мышцы кора. Он и Бен Бишоп не сыграют в этом сезоне за «Старз». При этом оба должны быть готовы к старту следующего, восстановление Радулова после операции займет около трех месяцев. Вопрос о хирургическом вмешательстве решался на днях: в начале недели Александр показался специалистам, надеясь на то, что можно будет начать играть совсем скоро. Но вердикт врачей был суров.
Надо сказать, что сезон у Радулова почти с самого начала пошел наперекосяк. Стартовав довольно удачно (9 очков в 8 матчах), нападающий получил травму и выбыл больше чем на месяц. В «Старз» говорили, что повреждение несерьезное и хоккеист
Надолго Радулова не хватило. Проведя на льду еще две встречи, он опять слег с травмой. На этот раз о сроках восстановления никто не говорил до нынешней недели. Да и заявление Нила не слишком удивило — было понятно, что у россиянина проблемы со здоровьем.
«Мы скучаем по нему и будем скучать до конца сезона. Это все разочаровывает. Но клуб и Радулов сделали все возможное, чтобы он вернулся в этом году. Просто не получилось. Он один из лучших наших нападающих. Александр представляет угрозу в игре “пять на пять”, в овертайме, на буллитах, в большинстве. Он дает энергию ребятам на скамейке, дает энергию нападающим на льду, потому что когда получает шайбу, то удачи сопернику, которые попробует ее отобрать у него», — сказал главный тренер «Далласа» Рик Боунесс The Athletic.
Но без своего номер один «Старз» уже научились играть, так что морально были готовы к такому исходу событий. Худобин и молодой Эттинджер пусть и не всегда блестяще, но справляются со своими обязанностями. И проигрывает «Даллас» вовсе не
Зато Тайлер Сегин и Джоэль Кивиранта должны вернуться. Первый уже катается, второй совсем скоро должен. Со дня на день сможет играть и Хинц. То есть положение дел команды не такой уж ужасное. При этом от нее ждали
Дарья Тубольцева