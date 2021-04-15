Русская звезда не поможет своей команде в битве за плей-офф. Радулов ложится на операцию и вернется только осенью

Выход в финал Кубка Стэнли-2020 дорого обошелся «Далласу». Команда-сенсация прошлого сезона входила в новый уже в другом, более высоком, статусе. Однако по многим причинам «Старз» не смогли оправдать надежд. За три с половиной недели до окончания регулярного чемпионата клуб из Техаса не попадает в зону плей-офф, идя на шестом месте в Центральном дивизионе. Шансы на попадание в четверку еще есть, но «Нэшвилл» и «Чикаго» не намерены сдаваться без боя. И в среду, 14 апреля, окончательно стало ясно, что «Далласу» придется карабкаться по турнирной таблице без Александра Радулова.

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Генеральный менеджер клуба Джим Нил подтвердил, что русский форвард ложится на операцию по восстановлению мышцы кора. Он и Бен Бишоп не сыграют в этом сезоне за «Старз». При этом оба должны быть готовы к старту следующего, восстановление Радулова после операции займет около трех месяцев. Вопрос о хирургическом вмешательстве решался на днях: в начале недели Александр показался специалистам, надеясь на то, что можно будет начать играть совсем скоро. Но вердикт врачей был суров.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CNpzU6IrCbW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Dallas Stars (@dallasstars)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Надо сказать, что сезон у Радулова почти с самого начала пошел наперекосяк. Стартовав довольно удачно (9 очков в 8 матчах), нападающий получил травму и выбыл больше чем на месяц. В «Старз» говорили, что повреждение несерьезное и хоккеист вот-вот вернется на лед. Но что-то пошло не так, игрок все лечился, пока его команда проигрывала. Пропустив 15 матчей, в середине марта Александр вернулся в игре с «Коламбусом» и сразу помог своему клубу выиграть серию буллитов. 34-летний форвард признавался, что после такой паузы играть сложно, а его форма далека от оптимальной. Тем не менее он был глотком свежего воздуха для «Далласа», его реактивным мотором.

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Надолго Радулова не хватило. Проведя на льду еще две встречи, он опять слег с травмой. На этот раз о сроках восстановления никто не говорил до нынешней недели. Да и заявление Нила не слишком удивило — было понятно, что у россиянина проблемы со здоровьем.

«Мы скучаем по нему и будем скучать до конца сезона. Это все разочаровывает. Но клуб и Радулов сделали все возможное, чтобы он вернулся в этом году. Просто не получилось. Он один из лучших наших нападающих. Александр представляет угрозу в игре “пять на пять”, в овертайме, на буллитах, в большинстве. Он дает энергию ребятам на скамейке, дает энергию нападающим на льду, потому что когда получает шайбу, то удачи сопернику, которые попробует ее отобрать у него», — сказал главный тренер «Далласа» Рик Боунесс The Athletic.

Помимо Радулова «звезды» не смогут рассчитываться на Бена Бишопа, который вообще не сыграл в этом сезоне. Изначально голкипер должен был вернуться в строй к старту чемпионата, затем сроки сдвинулись на март, потом на апрель. Видимо, восстановление после операции (была сделана в конце октября) пошло не так.

Но без своего номер один «Старз» уже научились играть, так что морально были готовы к такому исходу событий. Худобин и молодой Эттинджер пусть и не всегда блестяще, но справляются со своими обязанностями. И проигрывает «Даллас» вовсе не из-за вратарей.

Зато Тайлер Сегин и Джоэль Кивиранта должны вернуться. Первый уже катается, второй совсем скоро должен. Со дня на день сможет играть и Хинц. То есть положение дел команды не такой уж ужасное. При этом от нее ждали каких-то шагов в дедлайн. Но кроме Сами Ватанена никто к «Старз» не присоединился. Руководство клуба объяснило это сложной ситуацией с потолком. Однако помещение Бишопа и Радулова в долгосрочный список травмированных освободило бы денег на этот сезон. Но уже летом клубу пришлось бы трудно. Все это наводит на мысли, что в «Далласе» морально готовы к невыходу в плей-офф и уже думают о следующем сезоне. Теперь осталось узнать, согласны ли с такой позицией игроки «звезд».