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11:22 (мск), источник: ТАСС

Гол и передача Волкова помогли «Анахайму» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ

ТАСС, 15 апреля. «Анахайм» со счетом 4:1 обыграл «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Райана Гецлафа (9-я минута), Дерека Гранта (23), Александра Волкова (34) и Якоба Сильверберга (60). У проигравших отличился Эрик Карлссон (58).

Волков также отметился голевой передачей в эпизоде с шайбой Гранта и набрал 10 очков (семь голов + три передачи) в 26 матчах текущего сезона, в составе «Анахайма» он отметился четырьмя голами за семь игр, отличившись во второй встрече подряд. Россиянин стал игроком команды 25 марта в результате обмена из «Тампы», за которую провел 19 матчей в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не отметился результативными действиями.

Официальный сайт НХЛ

«Анахайм» занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 35 очка в 44 матчах. «Сан-Хосе» находится на шестой позиции с 40 очками за 42 игры. В следующем матче «Анахайм» 17 апреля дома сыграет против «Вегаса», «Сан-Хосе» в тот же день приедет в гости к «Миннесоте».

В другом матче игрового дня «Вегас» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» (6:2), вратарь гостей Марк-Андре Флёри одержал 485-ю победу в НХЛ и вышел по этому показателю на чистое четвертое место в истории лиги.

Официальный сайт НХЛ
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0:1, 0:2, 1:1
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