Шикарный пас Капризова! Отдал эффектную передачу из-за ворот и помог «Миннесоте» победить

«У нас есть хорошие игроки, у нас отличные вратари. Превзошли ли мы ожидания в нынешнем сезоне? Для кого угодно, но только не для меня. Мы полностью заслужили право быть здесь», — сказал генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин перед домашнем матчем с «Аризоной». Речь шла о попадании «дикарей» в плей-офф, о чём уже можно говорить с уверенностью: «Миннесота» идёт на третьем месте в своём дивизионе, имея солидный отрыв от преследователей. И даже перспектива попасть в первом раунде на грозные «Колорадо» или «Вегас» не смущает босса «зёлёных», который твёрдо намерен «пошуметь» в розыгрыше Кубка Стэнли.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fb20d36f1ce26d3428fe" data-vnd="fb20d36f1ce26d3428fe" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fb20d36f1ce26d3428fe" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ожидания растут, и мы уже не просто хотим выйти в плей-офф. Мы хотим именно “пошуметь”. Я доволен нашей командой, но нам нужно больше», — сказал Герин, который оставил нетронутыми игроков с истекающими контрактами. Этот шаг может показаться спорным, но ответ на него даст только кубковая стадия.

В матче с «Аризоной» в состав хозяев вернулись Кевин Фиала и Маркус Фолиньо, который не играл с 12 марта. Тренерскому штабу пришлось вносить изменения в тройки форвардов: Кирилл Капризов играл в первой тройке с Раском и Цуккарелло, Фиала вернулся в сочетание к Хартману и Юханссону, а Фолиньо — в третье звено к Гринвею и Эрикссону Эку. Что же касается ветерана Зака Паризе, то его перевели в четвёртую тройку, и его роль в команде продолжает уменьшаться: он больше не играет в большинстве, он не сыграл ни одной минуты в восьми овертаймах и получает очень ограниченное игровое время.



Ключевым эпизодом для «Миннесоты» стала концовка второго периода, когда форвард «койотов» Тайлер Питлик сфолил на Нике Бонино и оставил «Аризону» в меньшинстве. Численный перевес был реализован при деятельном участии лучшего новичка сезона Кирилла Капризова, который увёз шайбу за чужие ворота, не заметил сопротивления со стороны Никласа Яльмарссона и сделал шикарный пас на того же Бонино. Точный бросок последнего превратился в победный гол, а передача россиянина позволила Капризову добраться до отметки в 35 очков.

Официальный сайт НХЛ

Самые результативные новички НХЛ в сезоне-2020/2021:

1. Кирилл Капризов («Миннесота») — 35 (16+19) очков,

2. Джейсон Робертсон («Даллас») — 29 (12+17),

3. Джош Норрис («Оттава») — 25 (12+13),

4. Тим Штюцле («Оттава») — 22 (7+15),

5. Тай Смит («Нью-Джерси») — 21 (2+19).

На старте третьего периода Матс Цуккарелло в третий раз за матч наказал «Аризону» за удаление, и этот гол в большинстве стал для «Миннесоты» седьмой шайбой за 11 встреч, заброшенной при реализации преимущества — клуб лидирует по этому показателю в НХЛ, если считать с 1 апреля.



«Нам нужен вклад от всех, и от молодых, и от ветеранов. Это признак сильной команды, когда все участвуют в результате», — отметил Цуккарелло. Согласно данным портала MoneyPuck, вероятность попадания «Миннесоты» в плей-офф составляет 99,5%.