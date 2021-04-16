«Вашингтон» испортил праздник Бекстрему. «Столичные» проиграли худшей команде НХЛ

Домашний матч с худшей командой НХЛ стал 1000-м в карьере Никласа Бекстрёма. Этот праздник в «Вашингтоне» старались отметить изо всех сил: при выходе на лёд одноклубники выстроились в своеобразный тоннель, приветствуя шведа, а на разминке все игроки «столичных» были одеты в свитера с номером 19.



«Приятно видеть, как ты вырос, Ник. Как игрок, как человек. Я желаю всего самого наилучшего тебе и твоей семье. Продолжай в том же духе, впереди ещё тысяча матчей!» — сказал Александр Овечкин в специальном ролике, посвящённом празднику Бекстрёма, который во время церемонии получил серебряную клюшку.

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Столь знаменательное событие должно было бы завершиться положительным для «Кэпиталз» результатом. До встречи с «клинками» команда выиграла три матча подряд и была на ходу, а небольшая травма Ильи Самсонова легко перекрывалась плановой ротацией с Витеком Ванечеком. Однако на деле всё оказалось совсем не так просто. «Баффало» показал очень неплохой хоккей, был более активен в бросках и одержал заслуженную победу.

«Столичные» пропустили первый гол за 70 секунд до окончания стартового периода, когда Сэм Райнхарт подправил дальний бросок Козенса, но на перерыв команды ушли при равном счёте. Хозяев выручил Дмитрий Орлов, который мощнейшим броском в касание преобразовал скидку Ти Джея Оши в забитый гол — получилось вполне в стиле Александра Овечкина.

Провальным для «Кэпиталз» стал отрезок в начале второго периода, когда сначала Олофссон воспользовался «обрезом» Джастина Шульца и повторно вывел «Баффало» вперёд, а затем «столичные» пропустили, играя в большинстве. Удаление Мэтта Ирвина сработало на руку «Сэйбрз»: тот же Шульц ошибся, закрывая зону, и Кейси Миттельштадт успешно завершил быструю контратаку — этот гол оказался победным для «Баффало».

«Вашингтон» смог сократить отставание за счёт очередного гола недавно прибывшего из «Детройта» Энтони Манты, но гости не дали «столичным» возможности устроить полноценное «возвращение». «Баффало», который идёт на последнем месте в лиге, одержал неожиданную победу, испортив праздник Бекстрёму.

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