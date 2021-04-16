Если бы не скандал, Панарин был бы в тройке бомбардиров НХЛ! Он положил дубль в ворота «Нью-Джерси»

Как далеко был бы Александр Овечкин от Уэйна Гретцки и его рекорда, если бы не два локаута, коронавирус и другие катаклизмы, отобравшие у него возможность наколотить десяток-другой голов? Такими вопросами задаешься всегда, когда жалеешь об упущенных возможностях. Особенно, если упустил их не по своей вине.

Вот и десяток матчей, пропущенных в этом сезоне Артемием Панариным, несомненно аукаются ему и его команде. Если бы не тот самый скандал, инициированный Андреем Назаровым, «Нью-Йорк Рейнджерс» уже могли бы идти в зоне плей-офф, а не стучаться в дверь, преследуя «Бостон». Да и у самого Хлебушка статистика была бы гораздо внушительнее.

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Наверстывать то, что Панарин упустил в «отпуске», он начал буквально сразу после возвращения. Но сразу четыре подряд матча с «Нью-Джерси» — шанс сделать тот самый рывок. Особенно после того, как «дьяволы» устроили распродажу и стали походить на студенческую команду. Средний возраст бывшей команды Гусева и Куликова — 22,4 года. И далеко не вся молодежь там уровня таланта Джека Хьюза.

Стоит ли говорить, что «Рейнджерс» разобрались с соседями без всяческих проблем? Двумя днями ранее сухая победа «синерубашечников» началась с гола Мики Зибанежада. На этот раз он выступил ассистентом, подарив гол Джейкобу Трубе. На все про все хозяевам хватило 47 секунд. «Девилз» оказались обескуражены. И тут в дело вступил Панарин.

Для начала Артемий помог отличиться Райану Линдгрену. Причем сделал это красиво, по-эстетски. Передачу на американского защитника он отдал не глядя. Скидка за спину обернулась голевой передачей для Панарина и 2:0 для «Рейнджерс».

Но неприятности первого периода для «Нью-Джерси» на этом не закончились. Панарин проявил себя в высшей степени разнообразным игроком. На этот раз они вместе с Районом Строумом сделали все быстро и беспощадно для соперника. Артемий выстрелил из «офиса Овечкина» в лучших традициях Александра Великого.

Итогового счета «Рейнджерс» добились еще в середине второго периода, после чего действовали в эконом-режиме. Кто поставил точку? Конечно, Панарин! И ему снова ассистировал давний напарник по звену Строум. Вместе они буквально разорвали оборону «дьяволов».

Игорь Шестеркин оформил второй в сезоне и второй подряд шат-аут. Причем на этот раз — довольно халявный. Игроки «Нью-Джерси» бросили по его воротам всего 16 раз. Особенным матч против «дьяволов» мог стать для Виталия Кравцова. В третьем периоде после его броска с передачи Павла Бучневича шайба нашла путь в ворота, но Линди Рафф взял челлендж. Офсайд сначала разглядел тренер «Девилз», а затем и судьи, отобравшие у Кравцова первый гол в НХЛ.

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Не сомневаемся, что все голы Кравцова за «Рейнджерс» еще впереди. Но если Виталий — будущее команды из Нью-Йорка, то Артемий — ее настоящее. Набрав три очка, Панарин сравнялся по результативности с Анже Копитаром, Николаем Элерсом и Джонатоном Юбердо. Место нашего форварда в списке лучших бомбардиров — в середине второго десятка. Да только провел он на 10−12 матчей меньше конкурентов.

А вот если пересчитать результативности Панарина с поправкой на количество матчей, он уже третий бомбардир лиги! Набирая 1,39 очков в среднем за игру, нападающий «Рейнджерс» обходит Натана Маккиннона и Остона Мэттьюса, а уступает только сладкой парочке из «Эдмонтона». Нам, как и фанатам команды с Манхеттена, остается только сожалеть, что сомнительная история десятилетней давности помешала Панарину всерьез зарубиться с Конноном Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.