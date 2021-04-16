Если бы не скандал, Панарин был бы в тройке бомбардиров НХЛ! Он положил дубль в ворота «Нью-Джерси»
Гол Кравцова отменили судьи.
Гол Кравцова отменили судьи.
Как далеко был бы Александр Овечкин от Уэйна Гретцки и его рекорда, если бы не два локаута, коронавирус и другие катаклизмы, отобравшие у него возможность наколотить
Вот и десяток матчей, пропущенных в этом сезоне Артемием Панариным, несомненно аукаются ему и его команде. Если бы не тот самый скандал, инициированный Андреем Назаровым, «Нью-Йорк Рейнджерс» уже могли бы идти в зоне
Наверстывать то, что Панарин упустил в «отпуске», он начал буквально сразу после возвращения. Но сразу четыре подряд матча с «Нью-Джерси» — шанс сделать тот самый рывок. Особенно после того, как «дьяволы» устроили распродажу и стали походить на студенческую команду. Средний возраст бывшей команды Гусева и Куликова — 22,4 года. И далеко не вся молодежь там уровня таланта Джека Хьюза.
Стоит ли говорить, что «Рейнджерс» разобрались с соседями без всяческих проблем? Двумя днями ранее сухая победа «синерубашечников» началась с гола Мики Зибанежада. На этот раз он выступил ассистентом, подарив гол Джейкобу Трубе. На все про все хозяевам хватило 47 секунд. «Девилз» оказались обескуражены. И тут в дело вступил Панарин.
Для начала Артемий помог отличиться Райану Линдгрену. Причем сделал это красиво,
Но неприятности первого периода для «Нью-Джерси» на этом не закончились. Панарин проявил себя в высшей степени разнообразным игроком. На этот раз они вместе с Районом Строумом сделали все быстро и беспощадно для соперника. Артемий выстрелил из «офиса Овечкина» в лучших традициях Александра Великого.
Итогового счета «Рейнджерс» добились еще в середине второго периода, после чего действовали в
Игорь Шестеркин оформил второй в сезоне и второй подряд
Не сомневаемся, что все голы Кравцова за «Рейнджерс» еще впереди. Но если Виталий — будущее команды из
А вот если пересчитать результативности Панарина с поправкой на количество матчей, он уже третий бомбардир лиги! Набирая 1,39 очков в среднем за игру, нападающий «Рейнджерс» обходит Натана Маккиннона и Остона Мэттьюса, а уступает только сладкой парочке из «Эдмонтона». Нам, как и фанатам команды с Манхеттена, остается только сожалеть, что сомнительная история десятилетней давности помешала Панарину всерьез зарубиться с Конноном Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.
Дмитрий Ерыкалов