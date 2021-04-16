Панарин: «Рейнджерс» надо меньше терять шайбу и больше пасовать на меня

«Приятно доминировать, конечно. Поймали свою игру. Но всё равно играем не идеально, много есть недочётов, будем работать, потому что у нас серьёзные игры впереди. (Что можно улучшить?) Надо поменьше терять шайбу, особенно на синей линии. В принципе сегодня ребята вели, я в первых рядах, много рискуем, теряем шайбу. Игры будут серьёзнее, нужно чуть-чуть строже играть в обороне. Но в принципе всё хорошо, я говорю про маленькие недочёты. И больше пасовать на меня», — сказал Панарин в интервью журналистам, которое выложено на сайте «Рейнджерс».