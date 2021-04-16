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12:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Панарин: «Рейнджерс» надо меньше терять шайбу и больше пасовать на меня

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы над «Нью-Джерси Девилз» в шутку заявил, что партнерам стоит больше играть на него.

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Источник: AP 2020

«Рейнджерс» в четверг победили «Девилз» со счетом 4:0. Панарин отметился дублем и результативной передачей.

«Приятно доминировать, конечно. Поймали свою игру. Но всё равно играем не идеально, много есть недочётов, будем работать, потому что у нас серьёзные игры впереди. (Что можно улучшить?) Надо поменьше терять шайбу, особенно на синей линии. В принципе сегодня ребята вели, я в первых рядах, много рискуем, теряем шайбу. Игры будут серьёзнее, нужно чуть-чуть строже играть в обороне. Но в принципе всё хорошо, я говорю про маленькие недочёты. И больше пасовать на меня», — сказал Панарин в интервью журналистам, которое выложено на сайте «Рейнджерс».

Нью-Йорк Рейнджерс
4:0
3:0, 1:0, 0:0
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