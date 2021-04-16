Василевский набрал больше очков, чем Гусев! И это у него еще украли передачу в овертайме

Нападающий Никита Гусев дождался дебютного матча за «Флориду», пусть с его стороны он и получился довольно сухим. Сделаем скидку на то, что, во-первых, Никита попал в новую команду и ещё не до конца освоился, а во-вторых, последний месяц в «Нью-Джерси» он безвылазно просидел в запасе и, надо думать, немного «заржавел».

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль, как и обещал, не постеснялся поставить Никиту в первое звено к Александру Баркову. Третьим сегодня был Мейсон Марчмент, но очевидно, что это временное сочетание, пока из-за травмы не играет Картер Вераге. Россиянин получил четвёртое игровое время среди нападающих «Флориды», включая четыре минуты в первой бригаде большинства, и нанёс три броска в створ. Он старался, но особой опасности от него не исходило, плюс он схватил «минус» во втором голе «Тампы». «Молнии» тогда всерьёз прижали ударную тройку «пантер» в зоне обороны, Михаил Сергачёв отдал передачу на Росса Колтона, который подправил шайбу в ворота.

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В остальном «Флорида» сделала всё возможное, чтобы выйти победителем — давила без остановки, бомбардировала ворота «Тампы» нескончаемыми бросками, но Андрей Василевский, как обычно, стоял на голове, да ещё и отметился атакующими действиями. Во втором периоде «Флорида», играя в меньшинстве, выбросила шайбу из своей зоны и поехала меняться. Василевский подловил этот момент и длинной передачей нашёл партнёров под чужой синей линией.

В овертайме Василевский стал соавтором победного гола Виктор Хедмана — именно с сейва россиянина началась решающая контратака «Тампы», однако эту передачу у него украли, не записав в ассистенты. Вполне вероятно, позже протокол поправят, тогда Андрей станет третьим российским вратарём в истории НХЛ после Ильи Брызгалова и Николая Хабибулина, сделавшим ассистентский дубль. Ну, а пока с тремя очками он официально делит с Тристаном Джарри первое место по количеству очков в сезоне среди вратарей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3TpH5tetX0g" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо помощи в атаке, Василевский великолепно справлялся и со своими непосредственными обязанностями, заслуженно став первой звездой встречи. После 20 минут «Тампа» легко могла «гореть» 0:3, но россиянин остановил выход Юбердо один на один на второй минуте игры, а в концовке периода не дал Дюклеру увеличить преимущество «Флориды», лёжа на льду задев шайбу то ли ловушкой, то ли выкинутым вверх щитком.

Во втором периоде Василевский обокрал Патрика Хёрнквиста, поселившегося на его пятачке, а после перерыва переиграл шведа ещё раз, отбив бросок шнурками. «В равных составах мы играли лучше, но Василевский — особенный вратарь», — заключил ещё один дебютант «Флориды» защитник Брэндон Монтур.

«Мне понравилось, как мы играли и бились. Но на другой стороне был хороший вратарь», — отметил главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль. Василевский сделал 36 сейвов и добыл свою 26-ю победу в сезоне, вернув лидерство в лиге по этому показателю. Будет удивительно, если он не выиграет «Везину» в этом году.