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21:28 (мск), источник: Sport24

Молодой игрок из Уфы подписал идеальный контракт с клубом НХЛ. Амиров в «Торонто», но 2 года может играть в России

19-летнему форварду создали все условия, чтобы стать звездой.

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Источник: Sport24

21 из 23 клубов КХЛ уже завершили сезон 2020/21. Большинство игроков, у которых заканчиваются контракты, именно сейчас определяются со своим будущем. Одни из интриг межсезонья была в том, что будет делать Родион Амиров. Весь год ходили разговоры о том, что воспитанник «Салавата Юлаева» на следующий сезон отправится в Северную Америку. После того, как осенью его выбрал «Торонто» в первом раунде под 15-м номером, 19-летний форвард и сам намекал, что задумывается о Канаде. Он выставлял сториз, в которых просил совета, где найти репетитора по английскому языку, отказывался говорить о своем будущем в Уфе и признавался, что мечтает об НХЛ.

Несмотря на свое мастерство и несомненно большой талант, сезон у Амирова вышел не слишком удачным. На молодежном чемпионате мира он, как и его партнеры по сборной России, не смог зажечь. В КХЛ хоть и стал забивать, но играл нестабильно. В 39 матчах регулярного чемпионата у него 13 (9+4) очков при среднем игровом времени в 13:54. В плей-офф играл меньше (9:57) и результативными баллами не отметился. Затем его спустили в МХЛ, и в «Толпаре» тоже не получилось заявить о себе как о лидере. Игрок по ходу сезона, наверняка, думал, что Томи Лямся его «зажимает» в Уфе, порывался уйти, а тренер считал, что Родион просто недостаточно хорош.

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Вот только уходить Амирову было фактически некуда. Своего воспитанника «Салават» не стал бы менять. А в «Торонто», куда так стремился игрок, ему места нет. В топ-6 нападения — сплошные звезды на долгосрочных контрактах. В ближайшие годы даже при сумасшедшем прогрессе Родиону туда не попасть. В низших звеньях выбор крайних форвардов тоже велик. И даже Барабанов с огромным опытом игры в КХЛ не смог закрепиться в составе. Шансы уфимца на то, чтобы вытеснить кого-то, крайне малы. Да и он не такого плана хоккеист, который будет биться-бороться. Найдется место ему только в АХЛ. Но ехать в «Марлис» из сильной команды КХЛ — это нелогичное решение.

В итоге представителям Амирова удалось найти золотую середину. В четверг, 16 апреля, «Мэйпл Лифс» объявили о подписании контракта-новичка с русским хоккеистом на три года. Соглашение вступит в силу с сезона-2021/22. И в первые два года предусмотрена аренда в «Салават Юлаев». По контракту в первый год Родион точно не будет играть за «Торонто» и продолжит выступать в Уфе. Если в сезоне-2022/23 хоккеист не сможет закрепиться в «Торонто» или его отправят в фарм-клуб, то он автоматически вернется в КХЛ. В третьем сезоне по контракту он будет выступать за «Листьев».

Максимальная зарплата по контракту новичка Амирова будет 832 500 долларов в НХЛ и 80 000 долларов в АХЛ, 92 500 долларов Родион получит в качестве подписного бонуса. Подписной бонус выплатят хоккеисту, пока тот будет продолжать играть в России.

Стоит отметить, что контракт с такими условиями был заключен впервые. Еще никогда русский хоккеист, подписавшийся с клубом НХЛ, не гарантировал себе два года аренды в КХЛ с получением подписного бонуса («Салават» так сэкономит на зарплате). Ходят разговоры, что агент Амирова Дэн Мильштейн более полугода пытался согласовать такие условия соглашения. Сначала «Торонто» был против отдавать своего проспекта, потом «Салават» отказывался брать игрока только в аренду. Но получилось убедить всех, что проигравших в этой ситуации нет. «Мэйпл Лифс» берут игрока на перспективу, при этом на платежке команды НХЛ это никак не сказывается. Уфа сохраняет игрока как минимум на год, а скорее на два. Что тоже плюс — воспитанник, да много денег на него не надо тратить. Родион же получает шикарный шанс проявить себя. Теперь в его руках все. Получится — дорога в НХЛ. Нет — может обвинять только себя.

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